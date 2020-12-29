ألعاب نارية في «بلوواترز» احتفالاً بـ 2021

المصدر: دبي- البيان

احتفالاً بالعام الجديد، تستضيف «بلوواترز»، وجهة الجزيرة العصرية الشهيرة في دبي، وموطن عين دبي الأيقونية، عروضاً مذهلة للألعاب النارية.

وتعد «بلوواترز» الوجهة المثالية للاحتفال بقدوم العام الجديد بصحبة الأصدقاء وأفراد العائلة، خصوصاً مع المشاهد البانورامية الخلابة لأفق دبي الساحر، ومواقعها المختلفة لالتقاط أجمل الصور الانستغرامية.

وسيكون زوار الوجهة على موعد مع عروض الألعاب النارية الرائعة في الساعة 12 منتصف الليل بتاريخ 31 ديسمبر، وفي الساعة 8 مساء في 1 يناير. وتطبق «بلوواترز» معايير صارمة للتباعد الاجتماعي والتعقيم تماشياً مع بروتوكولات «كوفيد 19» المتبعة. وتحثّ الوجهة الزوار على اتباع هذه الإجراءات لضمان تجربة آمنة ومريحة للجميع.

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