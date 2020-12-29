تسوق في دبي واربح ذهباً ونقداً وسيارات

المصدر: دبي - البيان

يحمل مهرجان دبي للتسوق بدورته السادسة والعشرين لهذا العام، الكثير من فرص الفوز بجوائز قيّمة لسكان دبي وزوارها خلال فترة فعالياته. وتتضمن الدورة الحالية لأكبر وأطول مهرجانات التسوق على مستوى العالم والذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، سحوبات كبرى للفوز بجوائز رائعة تقدر قيمتها بملايين الدراهم في مختلف وجهاته حتى 30 يناير 2021.

وتشتمل السحوبات الكبرى خلال المهرجان على سحب للفوز بسيارة فينير سوبر سبورت بقيمة 6 ملايين درهم بالإضافة إلى سحوبات كبرى على 45 سيارة إنفينيتي QX60 و45 سيارة نيسان جديدة، بالإضافة إلى جوائز نقدية بقيمة مليون درهم، وجوائز إجمالية قدرها 25 كيلوجراماً من الذهب.

سحوبات السيارات

ويشهد المهرجان تنظيم سحوبات دبي للسيارات الفارهة التي تعتبر الأغلى قيمة في تاريخ المهرجان، حيث سيحظى محظوظ واحد بفرصة الفوز بسيارة فينير سوبر سبورت الرياضية التي تبلغ قيمتها 6 ملايين درهم. ويمكن للمتسوقين الحصول على قسيمة المشاركة بالسحب عند شراء نموذج مصغر لسيارة فينير سوبر سبورت مقابل 1500 درهم. كما تعود سحوبات إنفينيتي الكبرى مجدداً إلى المهرجان.

ويمكن للمتسوقين شراء تذاكر السحب بسعر 200 درهم من محطات وقود محددة من «إيبكو» أو «اينوك» في دبي ولدى متاجر زووم ومحطات مترو دبي، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني. وسيفوز واحد من سعداء الحظ يومياً بسيارة إنفينيتي QX60، بالإضافة إلى جائزة نقدية بقيمة 200 ألف درهم. كما سيفوز شخص واحد بجائزة قيمتها 500 ألف درهم في اليوم الأخير من المهرجان.

كما يشهد المهرجان تنظيم سحوبات نيسان الكبرى التي تقدم 6 طرازات مختلفة من سيارات نيسان للفائزين من سعداء الحظ. ويحظى المتسوقون بفرصة الفوز بالجوائز عند إنفاقهم مبلغ 25 درهماً لشراء أي منتجات غير بترولية من أي محطة وقود إيبكو أو اينوك في دبي خلال المهرجان أو من خلال شراء الحزمة الترويجية التي تحتوي على ثلاث قسائم خاصة بسحوبات نيسان الكبرى.

وتقدم سحوبات نيسان سيارتي نيسان باترول، وسيارة واحدة نيسان باثفايندر، و8 سيارات نيسان أكس-تريل، و10 سيارات نيسان كيكس، و12 سيارة نيسان ميكرا، و12 سيارة نيسان سنترا.

الجوائز النقدية

واشتهر المهرجان بتقديم جوائز نقدية مجزية للمتسوقين، ويواصل المهرجان تقديم الجوائز بأسلوب مختلف كلياً، ويمكن للمتسوقين في أي من مراكز التسوق التابعة لمجموعة مراكز التسوق في دبي المشاركة في سحب عجلة «دوّر واربح» الذي يتيح الفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 100 ألف درهم أسبوعياً.

ويحصل المتسوقون على قسائم سحب حمراء أو زرقاء أو صفراء عند إنفاقهم مبلغ 150 و200 و300 درهم على التوالي.

ويمكن للمتسوقين من حاملي القسائم الحمراء الفوز بجوائز نقدية تصل إلى 250 ألف درهم، بينما يمكن لحاملي القسائم الزرقاء الفوز بجوائز نقدية تصل إلى 350 ألف درهم، وسيحصل حاملو القسائم الصفراء على جوائز بقيمة 400 ألف درهم. ويقام سحب خاص لاختيار 24 متسوق من سعداء الحظ لتدوير عجلة «دوّر واربح» للفوز بجوائز تتراوح قيمتها بين 2000 إلى 200 ألف درهم.

جوائز الذهب

وتستضيف مجموعة دبي للذهب والمجوهرات سحوبات كبرى خلال فترة المهرجان وحتى يوم 30 يناير، حيث تقدم جوائز إجمالية قدرها 25 كيلوجراماً من الذهب للمتسوقين المحظوظين. ويمكن لسكان دبي وزوارها دخول السحب عند شراء مجوهرات من المتاجر المشاركة التابعة للمجموعة والبالغ عددها 180 متجراً في مختلف أنحاء دبي.

ويحصل المتسوقون الذين ينفقون 500 درهم لشراء المجوهرات الذهبية، على قسيمة واحدة للسحب، كما سيحصل المتسوقون الذين يشترون الألماس أو اللؤلؤ أو الساعات بقيمة 500 درهم على قسيمتين للسحب.

وسيتقاسم أربعة فائزين كل يومين خلال المهرجان، كيلوجراماً واحداً من الذهب بالتساوي، كما يتقاسم 12 فائزاً 3 كيلوجرامات من الذهب كجزء من السحب على الجوائز الكبرى خلال اليوم الأخير من المهرجان.

مليونير شير

ويقدم العرض الترويجي الرائع مليونير شير من المهرجان الفرصة لمتسوق واحد محظوظ للفوز بمليون نقطة «شير» أسبوعياً حتى اختتام فعاليات المهرجان يوم 30 يناير 2021. ويمكن للمتسوقين الدخول في السحب الأسبوعي عند إنفاق أكثر من 300 درهم في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة.

وأعلنت شركة دبي لصناعة الأثاث، عن خصومات كبيرة بقيمة 40% على كافة المنتجات خلال مهرجان دبي للتسوق إضافةً إلى خمسة سحوبات أسبوعية وثلاثة سحوبات كبيرة يفوز بها المتسوقون.

وتتيح الشركة فرصة المشاركة والفوز بأحد السحوبات الأسبوعية وأحد السحوبات الكبيرة، حيث تجري السحوبات الأسبوعية لخمسة أسابيع متتالية حتى نهاية المهرجان وتشترط للمشاركة بها أن تكون قيمة المشتريات 500 درهم أو أكثر ويستطيع العميل الحصول على قسيمة عن كل 500 درهم ينفقها لدى كينج كويل، وفي نهاية الأسبوع يفوز أحد المتسوقين بقيمة كافة مشترياته، وتتضمن الجوائز الكبرى: إقامة في برج العرب لشخصين للجائزة الأولى، وإقامة لشخصين في منتجع أتلانتس دبي للجائزة الثانية، وجهاز آيفون 12 (128 جيجا بايت) للجائزة الثالثة.

من جهة أخرى عادت مفاجآت مهرجان دبي للتسوق مرةً أخرى لتقدم لسكان دبي وزوارها فرصة الاستفادة من صفقات التجزئة الرائعة في مختلف أنحاء المدينة خلال الدورة الحالية من المهرجان.

وسيتم الإعلان عن صفقة واحدة يومياً في إحدى وجهات التجزئة صالحة لمدة 24 ساعة فقط أو حتى نفاد الكمية، وذلك بدءاً من أول من أمس وحتى 27 يناير. وسيتم الإعلان عن كل صفقة قبل يوم واحد من توافرها، لذا يتوجب على المتسوقين متابعة الموقع الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهرجان لتحقيق أقصى استفادة من العروض المتاحة.

ويقدم متجر ذا تشليدرينز بليس في برجمان ومركز الغرير مجموعة رائعة وعصرية من ملابس وإكسسوارات الأطفال التي يمكن للمتسوقين الحصول على أي منها بسعر 39 درهماً أو أقل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز