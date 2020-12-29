إطلاق شبكة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أطلق مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، شبكة الشارقة للمستثمرين «الملائكة» أو ما يعرف بالاستثمار الملائكي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة الابتكارية ورواد الأعمال، ويأتي هذا الإطلاق ضمن منظومة متكاملة تعمل عليها دولة الإمارات لترسيخ مكانتها كموجهة عالمية للابتكار ومن شأن هذه المبادرة المساهمة في أن يصبح الاقتصاد الإماراتي مختبراً عالمياً مفتوحاً لتجريب المفاهيم الجديدة لتكنولوجيا المستقبل المتقدّمة ومنصّة عالمية للابتكار وريادة الأعمال، ما يسهم في تطوير صناعات وقطاعات جديدة تكون الدولة سبّاقة في تطويرها أو تبنيها عالمياً.

وستقوم الشبكة بتحويل الأفراد ذو الملاءة المالية العالية إلى مستثمرين ملاك، حيث تمنحهم برنامج تدريبي، للتعريف بعناصر الاستثمار الملائكي وكيفية تنويع المخاطر، والتفاوض على شروط الصفقات والتعامل مع رواد الأعمال، وفي المرحلة اللاحقة يتعرف المستثمرين على كيفية متابعة الصفقات وكيفية دعم الشركات الناشئة بعد الاستثمار.

وجاء الإعلان عن الشبكة خلال ملتقى خاص نظمه المجمع في مقره حضره عدد من كبار المستثمرين ورواد الأعمال في مختلف القطاعات الابتكارية والتقنية الواعدة في الدولة، بهدف التعريف بنموذج «الاستثمار الملائكي» ودوره في النهوض بقطاع الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشارقة.

وقال حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: «ستدعم الشبكة جميع الشركات القائمة في المجمع وشركائنا المستثمرين، وعملنا خلال الفترة القليلة الماضية على تعزيز علاقتنا مع بعض الصناديق الاستراتيجية المحلية لتسهيل وصول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة إلى مصادر التمويل المرجوة، ونطمح إلى استقطاب 30 مستثمر في 2021 لتكون هذه الشبكة محددة على الأعضاء فقط».

وقدم المحمودي عرضاً تحدث خلاله عن المجمع وأهم المميزات والخدمات والتسهيلات التي يقدمها للمستثمرين وخططه المستقبلية، تناول فيه أهم الاستثمارات التي يحتضنها المجمع نتيجة للخدمات ذات المستوى العالمي في بيئة استثمارية مثالية تساعد الشركات والاستثمارات الابتكارية على النمو والازدهار.

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