«مالية عجمان» تحصل على 4 شهادات «آيزو»

المصدر: (عجمان - البيان)

حصلت دائرة المالية بعجمان على 4 شهادات للمواصفات العالمية والمعتمدة من منظمة المواصفات والمعايير الدولية (ISO) والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وهي: شهادة نظام إدارة استمرارية الأعمال ISO 223301:2019، وشهادة معيار إدارة استمرارية الأعمال AE/‏SCNS/‏NCEMA 7000:2015، وشهادة نظام إدارة المخاطر ISO 31000:2018، وشهادة لنظام إدارة شكاوى المتعاملين.ISO 10002:2018

وتم الحصول على الشهادات بالتعاون مع شركة غلوبال بيزنس بيرو الإقليمية وشركة «تي يو في» العالمية، وتسلّم الشهادات مروان أحمد آل علي مدير عام الدائرة.

وأعرب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، عن سعادته بهذا الإنجاز، مثمناً الجهود التي يبذلها العاملون في الدائرة لتقديم مستوى متميز من الخدمات الحكومية، حيث قال: «فخورون بهذا النجاح الجديد الذي أضيف إلى سجل إنجازات الدائرة التي تسعى إلى الارتقاء بجودة العمل الحكومي».

وأكد مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان أن الدائرة حريصة منذ تأسيسها على تطبيق مفاهيم الجودة العالمية لتطوير وتسهيل عملياتها ورفع كفاءة خدماتها، مشيراً إلى أن هذه الشهادات تعزز قدرات الدائرة على تقييم ومعالجة المخاطر ويضمن استمرارية الأعمال، بما يعكس حرصنا على تحقيق أهداف رؤية القيادة الرشيدة.

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