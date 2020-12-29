صندوق «المال ريت» يجمع 350 مليون درهم

المصدر: (دبي ـ البيان)

نجحت شركة المال كابيتال، في جمع 350 مليون درهم من خلال الطرح العام الأولي لوحدات صندوق المال كابيتال ريت، الذي استحدثته مؤخراً والمعني بالاستثمار العقاري، بعد انتهاء فترة الاكتتاب بتاريخ 8 ديسمبر 2020. وأعلنت الشركة حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على طرح وحدات الصندوق للاكتتاب العام على أن يتم إدراج الوحدات في سوق دبي.

وحصل الصندوق على ترخيص الهيئة كصندوق استثمار عقاري بتاريخ 21 ديسمبر 2020، وسيكون أول صندوق استثمار عقاري تدرج وحداته في سوق دبي المالي اعتباراً من شهر يناير 2021، شريطة الحصول على الموافقة النهائية للإدراج من سوق دبي.

وتنطوي استراتيجية الصندوق على امتلاك محفظة متنوعة من العقارات، وسيتم استغلال حصيلة الإصدار بالإضافة إلى قروض إسلامية من البنوك المحلية للاستثمار في محفظة متنوعة من القطاعات ذات الأداء المرتفع في الإمارات بما فيها الرعاية الصحية والتعليم والأصول الصناعية، بنسبة عائد ربحي سنوي مستهدف يبلغ 7%.

وقال ناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة: «سعداء بالنجاح الذي حققه الاكتتاب خاصة في ظل الظروف العالمية غير المسبوقة التي واجهناها هذا العام، نحن على ثقة تامة من أن الصندوق سيواصل تلبية احتياجات المستثمرين عندما نبدأ في شراء العقارات المدرة للدخل والاستحواذ عليها».

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