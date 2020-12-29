مصفوت.. تنوع سياحي

المصدر: عجمان- أسامة أحمد

تشهد مدينة مصفوت إقبالاً سياحياً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لاسيما في فصل الشتاء، وتبذل دائرة التنمية السياحية في عجمان بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص جهوداً حثيثة لتعزيز المنتج السياحي فيها من مشاريع فندقية وسياحية وأنشطة رياضية وثقافية متنوعة تهدف إلى إنعاش المنطقة وتنشيط الحركة السياحية، كما تنفذ حكومة عجمان العديد من مشاريع البنية التحتية وشبكات الطرق تماشياً مع التطور العمراني الذي تشهده المنطقة.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان لـ «البيان الاقتصادي» تتميز مصفوت بوفرة المحتوى التراثي وتنوعه، ومن هذا المنطلق نعمل حالياً على تطوير مشروع المتحف الذي سيجسد عند اكتماله تاريخ المنطقة العريق ومزاياها الثقافية الغنية.

كما نهدف إلى إطلاق العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية بما يتناسب مع المنطقة، كما سيتم تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تتناسب مع المنطقة كونها منطقة جبلية وتنتشر فيها الواحات والمزارع والسدود.

معالم

وذكر أن موقع مصفوت بالقرب من حتا، وعلى بُعد 110 كيلو مترات من مدينة عجمان، وعلى مستوى عال من سطح البحر ساهم في توفير مناخ أكثر برودة بالمقارنة مع المناطق الأخرى التابعة للإمارة، وتضم مصفوت بعض المعالم التراثية المميزة، ومن أهمها قلعة مصفوت التي تقع على قمة جبل عند مدخل المنطقة، ويعود تاريخ بنائها إلى القرن التاسع عشر حيث كانت تمثل خط الدفاع الأول وبُنيت القلعة من الحجارة والطين والخشب المحلي، وتتكون من حجرتين وبوابة في عام 1940، وتم ترميم القلعة ذات الشكل البرجي بطلب من المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي «طيب الله ثراه»، ومن أبرز المعالم التراثية الأخرى في المنطقة، «مسجد بن سلطان» الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر ويعدّ جوهرة تاريخية وهو مبني من الصلصال والجص مع مظلة من أوراق سعف النخيل المحاكة مع بعضها البعض لتشكل سقف المسجد.

طبيعة

وأشار إلى أن منطقة مصفوت تمثل ملاذاً رائعاً للاسترخاء وقضاء وقت ممتع مع العائلة خصوصاً في فصل الشتاء، وتتميز المنطقة بالمنحدرات الصخرية وجبالها الممتدة ضمن سلسلة جبال الحجر التي تحيط بها، كما توجد بها الاستراحات المعدة خصيصا للأسر ومحبي المغامرات. لافتاً إلى أن توفير السدود التي تتجمع فيها مياه الأمطار والمحاطة بالجبال التي يقصدها محبو المغامرات وهواة رياضة الدراجات الهوائية وتسلق الجبال والمشي واستكشاف الوديان.

أنشطة

وأكد الجزيري اهتمام وحرص الدائرة على تنظيم الأنشطة والفعاليات السياحية للترويج للمنطقة منها سباق مصفوت للدراجات الجبلية الذي أقيم مؤخراً بين جبال مصفوت بمشاركة مئات المتسابقين، ويأتي هذا السباق ضمن إطار مجموعة من السباقات المجتمعية التي تطلقها الدائرة في أماكن مختلفة من الإمارة لإبراز مكانة عجمان كوجهة متميزة للسياحة الرياضية وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة المحلية والدولية.

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