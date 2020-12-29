«سفاري دبي».. مغامرة الأدغال

المصدر: دبي - وائل نعيم

تعتبر حديقة سفاري دبي «دبي سفاري بارك»، وجهة ترفيهية للعائلات، ومتنفساً حيوياً، وإحدى نقاط الجذب السياحية المهمة في دبي، وتمتد على مساحة كبيرة، تصل إلى 119 هكتاراً، وتقدم للزائرين تجربة مميزة، تجعلهم يستمتعون بمظاهر الحياة البرية من مختلف البيئات العالمية، وتوفر الحديقة تجارب تفاعلية، ومجموعة واسعة من البرامج الترفيهية والتعليمية، إلى جانب العديد من الفعاليات التي تم تصميها، لتتناسب مع مختلف الأعمار.

تجربة متكاملة

وتعد زيارة «دبي سفاري بارك»، تجربة متكاملة للزائرين، من خلال توفير كافة متطلباتهم، حيث يوجد في الحديقة مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي العالمية والمحلية، ومحلات لبيع الهدايا التذكارية، إضافة إلى أماكن مخصصة لاستقبال طلبة المدارس، ويوجد خدمة للقطارات والسيارات الكهربائية، والدراجات الهوائية والمركبات الصديقة للبيئة، من أجل تنقل سهل وآمن بين أرجاء الحديقة. كما يوجد في الحديقة مسارات سير خاصة بالزوار، تم تطويرها، ليتمكنوا من استكشاف كافة مناطقها بكل سهولة، إذ تناسب مرافق وخدمات الحديقة، الجميع، وتراعي بشكل خاص، أصحاب الهمم.

تطوير

وتتضمن الحديقة حوالي 3 آلاف حيوان من أنواع مختلفة، وتمت تهيئتها وفق أفضل المعايير، لتتناغم مع البيئات الأصلية لحيوانات الحديقة، وتم جلبها من جميع أنحاء العالم، ومنها فصائل فريدة من الحيوانات والطيور النادرة، ويحرص القائمون عليها، إدخال التحسينات، والقيام بعمليات التطوير بشكل مستمر، لضمان راحة الزوار وسعادتهم، والاستمتاع بالتعرف إلى 3 قرى رئيسة، تتضمنها الحديقة، وهي: «القرية الأفريقية، وقرية المستكشف، والقرية الآسيوية»، إضافة إلى جولة سفاري الصحراء العربية، وتتوفر فيها أعلى مستويات الرعاية الطبية لحيوانات الحديقة، وفقاً للمعايير العالمية، وأفضل الممارسات المُطبقة حول العالم في هذا المجال.

خدمات

عمل القائمون على «سفاري دبي»، على تعزيز راحة الزوار، وتوفير خدمات صف السيارات، من خلال ثلاثة مواقف كبيرة، تضم نحو 3 آلاف موقف للسيارات، حيث يضم الأول 540 موقفاً، هي الأقرب إلى المدخل الرئيس، تم تخصيص عدد كافٍ منها لأصحاب الهمم، بالإضافة إلى نقطتي شحن للسيارات الكهربائية، وأما الموقف الثاني، فيشمل 740 موقفاً، بينما يحتوي الثالث على 1700 موقف للسيارات، في حين ستتوفر سيارات الأجرة داخل الحديقة.

وقامت بلدية دبي، بعمليات تطوير شاملة في الحديقة، خضعت لها العديد من المرافق الداخلية للوجهة المتميزة، وتم إدخال عدة إضافات، بهدف تحقيق راحة للزوار منذ دخولهم إلى الحديقة وحتى انتهاء برنامجهم اليومي، بما في ذلك، تسهيل وصولهم إلى مختلف مواقع الحديقة. وتعتبر «سفاري دبي»، من المشاريع المتميزة الصديقة للبيئة، والتي تنفذها بلدية دبي، لتكون معلماً ترفيهياً بارزاً في إمارة دبي، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء أفضل مركز للحياة الفطرية في العالم.

وتعزز الحديقة، الجانب التعليمي والتثقيفي لدى زوارها، وخاصة النشء والأطفال، عبر تقديم ورش وبرامج تعليمية متعددة الموضوعات، فضلاً عن العديد من الأنشطة التي تم إضافتها، مثل إطعام الحيوانات، وعروض الحيوانات، التي تساعد على زيادة الوعي لدى الطفل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز