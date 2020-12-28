"أغذية" تصدر سندات إلزامية التحول إلى أسهم للاستحواذ على "الفوعة"

المصدر: أبوظبي - البيان

وافق مجلس إدارة مجموعة أغذية، المنعقد اليوم الاثنين، على زيادة رأس المال من 600 مليون درهم إلى 720 مليون درهم، عن طريق إصدار سندات إلزامية التحول إلى أسهم بمقدار 450 مليون درهم وبقيمة اسمية واحد درهم لكل سند.

وقالت المجموعة في بيان لها أرسلته إلى على سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنه سيتم تحويل هذه السندات إلى 120 مليون سهم وبسعر تحويل 3.75 درهم لكل سهم جديد في الشركة، لصالح الشركة القابضة "صناعات"، كسعر استحواذ على كامل رأسمال شركة "الفوعة"



وأضافت المجموعة أن المجلس وافق على جميع الاتفاقيات المتعلقة بالصفقة بما في ذلك اتفاقيات إصدار السندات واتفاقيات الاستحواذ على شركة الفوعة.

ووافق مجلس إدارة مجموعة أغذية على التقدم إلى هيئة الأوراق المالية والسلع بطلب لإصدار شهادة بالموافقة على إصدار السندات وتحويلها وزيادة رأسمال الشركة وتعديل نظامها الأساسي وإدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن تحويل السندات باسم الشركة القابضة العامة.

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