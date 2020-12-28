اربح إقامة في برج العرب من مهرجان دبي للتسوق

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة دبي لصناعة الأثاث ذ.م.م. المُصنّع الحصري لمراتب كينج كويل ومنتجات النوم في الشرق الأوسط، عن خصومات كبيرة بقيمة 40% على كافة المنتجات خلال مهرجان دبي للتسوق هذا العام بدءًا من 17 ديسمبر 2020 إضافةً إلى خمسة سحوبات أسبوعية وثلاثة سحوبات كبيرة يفوز بها المتسوقون بدءًا من 26 ديسمبر وتتضمن الجوائز الكبرى: إقامة في برج العرب لشخصين للجائزة الأولى، وإقامة لشخصين في منتجع أتلانتس دبي للجائزة الثانية، وجهاز آيفون 12 (128 غيغا بايت) للجائزة الثالثة..

وتوفر كينج كويل هذا العام لعملائها أفضل المنتجات وبأسعار مخفضة وتتيح لهم فرصة المشاركة والفوز بأحد السحوبات الأسبوعية وأحد السحوبات الكبيرة، حيث تجري السحوبات الأسبوعية لخمسة أسابيع متتالية حتى نهاية مهرجان دبي للتسوق وتشترط للمشاركة بها أن تكون قيمة المشتريات 500 درهم أو أكثر ويستطيع العميل الحصول على قسيمة عن كل 500 درهم ينفقها لدى كينج كويل، وفي نهاية الأسبوع يفوز أحد المتسوقين بقيمة كافة مشترياته.

ويمكن للمتسوقين المشاركة بكافة قسائمهم في السحوبات الكبيرة التي سيجري الإعلان عن الفائزين فيها في نهاية مهرجان دبي للتسوق، وتتضمن الجوائز الكبرى: إقامة في برج العرب لشخصين للجائزة الأولى، وإقامة لشخصين في منتجع أتلانتس دبي للجائزة الثانية، وجهاز آيفون 12 (128 غيغا بايت) للجائزة الثالثة.

وقال سوندار راجان، المدير الإداري لشركة دبي لصناعة الأثاث ذ.م.م. في مستهل المشاركة في مهرجان دبي للتسوق: "إن رضا العملاء هو أول أولوياتنا، لذا قررنا هذا العام تقديم عروض تتجاوز الخصومات، فنحن لا نقدم خصم بقيمة 40% فقط بل نتيح لعملائنا فرصة المشاركة في أحد السحوبات الأسبوعية والسحوبات الكبيرة، ولطالما كنا سباقين في تقديم تجربة متميزة وفريدة تلبي رضى العميل وتتجاوز احتياجاته إلى مستويات الرفاهية عبر كافة منتجات علامة كينج كويل."

و تابع: "لا يشتري عملاؤنا منتجات وحسب بل إنهم يستثمرون في نومٍ مريح وهانئ يساهم في رفع مستوى نشاطهم وإنتاجيتهم اليومية، ونفخر في أن علامة كينج كويل رائدة في هذا المجال إذ توفر مستوى عالي من الراحة التي تساعد في تجديد النشاط والحيوية عند الاستيقاظ".

وتتوفر منتجات كينج كويل في أي من صالات عرض كينج كويل المنتشرة في أرجاء الإمارات، وتشمل المنتجات مجموعة واسعة من أغطية المراتب، وواقياتها، والوسائد الخاصة، والألحفة، والبياضات، وإطارات الأسرّة القابلة للتعديل بما يشمل قاعدة السرير ولوح الرأس والمراتب.

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