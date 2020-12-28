«طيران الإمارات» تتسلم أول طائرة A380 مزودة بالدرجة السياحية الممتازة

المصدر: دبي - عمرو عادل

أعلنت «طيران الإمارات»، اليوم الاثنين عن تسلمها أول طائرة من طراز «إيرباص A380» العملاقة المزودة بالدرجة السياحية الممتازة.

وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «توتير»: «نتطلع إلى الكشف عن تفاصيل الدرجة الممتازة السياحية الجديدة، والتي طال انتظارها، قريباً».

وتعتبر الطائرة الجديدة هي الـ118 من هذا الطراز التي تنضم إلى أسطول الناقلة، والثالثة خلال شهر ديسمبر الجاري.

وتوفر مقصورة الدرجة السياحية الممتازة مسافة أكثر رحابة واتساعاً بين المقعدين بزيادة قدرها 38 بوصة، حيث أصبح لدى المسافر مساحة تعادل مرة ونصف المرة مساحة الدرجة السياحية العادية.

وفي حين اعتمدت «طيران الإمارات» الدرجة السياحية الممتازة، فإن أقرب منافسيها لم يبدوا أي اهتمام حتى الآن.

وتوقع تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، في تصريحات سابقة أن تحظي الدرجة السياحية الممتازة بشعبية لدى المسافرين، ولاسيما من أجل الحصول على مساحة شخصية أكبر في عصر السفر بعد الوباء.

وقال كلارك، إن الطائرة A380 قصة نجاح لطيران الإمارات ويتجلى ذلك في الاهتمام القوي من العملاء في جميع محطاتنا التي نخدمها بهذا الطراز وساعدتنا العملاقة على تلبية متطلبات العملاء بكفاءة في المطارات ذات السعة المحدودة وكذلك على الخطوط الرئيسة ما يوفر الدعم لرحلاتنا الطويلة عبر مركزنا الرئيس.

وأصبحت الطائرة A380، منذ بدء دخولها الخدمة قبل 12 عاماً، جوهرة أسطول طيران الإمارات والمفضلة لدى العملاء عبر العالم، حيث توفر لهم تجربة سفر لا تضاهى بمنتجاتها المتميزة.

وكانت «طيران الإمارات» استقبلت طائرتها الـ «إيرباصA380» الـ117 في 13 ديسمبر الجاري.

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