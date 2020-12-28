10 هواتف ذكية الأكثر انتشاراً على شبكات «اتصالات» و«دو»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة عن أكثر 10 هواتف ذكية انتشاراً على شبكات «اتصالات» و«دو» خلال العام الماضي من خلال مسوحات في أماكن ميدانية خارجية وأخرى في أماكن مغلقة وذلك بهدف اختبار المكالمات الصوتية، وسرعة نقل البيانات وبث الفيديو، وسعة البطارية.

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات، في تقرير أصدرته أمس عن «مؤشرات أداء الهواتف الذكية 2019»، إن الهواتف العشرة هي: «أبل أي فون أكس» و«أبل أي فون أكس ار» و«أبل أي فون أكس اس» و«هواوي بي 30» و«هواوي ميت 20 اكس» و«زد تي أي أكسون 10 برو» و«سامسونج جالاكسي اس 10 بلس» و«سامسونج جالاكسي اس 10» و«سامسونج نوت 10» و«سامسونج جالاكسي جي 7».

ولفتت الهيئة إلى أن أنواع الاختبارات تشمل تصفح الانترنت وسعة البطارية ويوتيوب فيديو والصوت وتحميل الملفات والوقت المستغرق وتنزيل الملفات والبريد الإلكتروني.

بيانات

وأشار تقرير الهيئة أن المسوحات الميدانية الداخلية أظهرت أن هواتف «هواوي ميت 20 أكس» الأعلى أداء من حيث سرعة تنزيل البيانات على شبكة اتصالات» بواقع 48 ميجا بت في الثانية وهاتف «زد تي أي اكسون برو 10» على شبكة «دو» بنحو 33 ميجا بت في الثانية، بينما فيما يتعلق بسرعة تحميل البيانات حقق هاتف «زد تي اكسون 10 برو» أفضل أداء على شبكة «اتصالات» بواقع 24 ميجابت و«ايفون أكس ار» على شبكة «دو» بنحو 23 ميجا بت، وفيما يتعلق بالوقت المستغرق للبدء بتشغيل الفيديو على يوتيوب كانت هواتف «هواوي ميت 20 اكس» صاحبة أقل زمن مستغرق على شبكة «اتصالات» بواقع 0.71 ثانية و«هواوي بي 30» على شبكة «دو» بنحو 1.14 ثانية، بينما كان «أيفون أكس» صاحب أطول زمن مستغرق بنحو 2.92 ثانية على شبكة «اتصالات» و«جالاكسي جي 7» بنحو 2.97 ثانية على شبكة «دو».

ومن حيث سرعة تصفح الإنترنت، كانت هواتف «جالاكسي اس 10» الأعلى أداء على شبكة «اتصالات» و«دو» بواقع 1.57 ثانية و1.64 ثانية على التوالي، وفيما يتعلق بالزمن المستغرق لإرسال البريد الإلكتروني، كانت هواتف «أيفون اكس» الأعلى أداء على شبكة «اتصالات» و«دو» بواقع 3.85 ثوان و4.39 ثوان على الترتيب.

وبالنسبة لأعلي الهواتف أداء فيما يتعلق بأقل وقت مستغرق للبدء في نقل البيانات، جاءت هواتف «جالاكسي اس 10» الأفضل على شبكة «اتصالات» و«جالاكسي جي 7» على شبكة «دو»، وبالنسبة أعلى الهواتف أداء على كافة الاختبارات فجاءت «هواوي ميت 20 اكس» على شبكة «اتصالات» بنسبة 98.69% و«هواوي بي 30» على شبكة «دو» بنسبة 86.74%.

سرعة

ولفتت الهيئة إلى انه فيما يتعلق بالمسوحات الخارجية، أظهرت هواتف «ايفون أكس اس» الأعلى أداء على شبكة «اتصالات» فيما يتعلق بنسبة نجاح إنشاء المكالمات بنحو 100%، فيما كانت هواتف «هواوي ميت 20 اكس» الأعلى أداء على شبكة «دو» بواقع 99.74%، ومن حيث نسبة انقطاع المكالمات سجلت هواتف «ايفون أكس اس» نسبة 0% على شبكة «اتصالات» و«دو» ومن حيث جودة الصوت، كانت هواتف «زد تي أي اكسون 10 برو» الأعلى أداء على شبكة «اتصالات» و«دو».

وفيما يتعلق بسرعة تنزيل البيانات كانت هواتف «هواوي ميت 20 اكس» الأعلى أداء على شبكات «اتصالات» بواقع 50 ميجابت / ثانية، و«زد تي أي أكسون 10 برو» الأعلى أداء على شبكات «دو» بنحو 33 ميجابت / ثاية، وأيضا كانت هواتف «زد تي أي اكسون 10 برو» الأعلى أداء في سرعة تحميل البيانات على شبكة «اتصالات» و«ايفون اكس» على شبكة «دو».

وبحسب التقرير، كانت هواتف «هواوي ميت 20 اكس» الأعلى أداء من حيث الوقت المستغرق للبدء بتشغيل الفيديو، فيما كانت هواتف «زد تي أي اكسون 10 برو» الأفضل على شبكة «دو»، بينما من حيث سرعة تصفح الانترنت فكانت هواتف «جالاكسي اس 10» الأفضل أداء على شبكة «اتصالات» و«دو».

جودة

وذكر التقرير أن هواتف «ايفون أكس» كانت الأعلى أداء على شبكة «اتصالات» و«دو» من حيث الزمن المستغرق لإرسال البريد الإلكتروني بواقع 3.77 ثوان و4.18 ثوان على التوالي، كما حقق هاتف «جالاكسي اس 10» أعلى أداء في الوقت المستغرق للبدء في نقل البيانات على شبكة «اتصالات» و«جالاكسي اس 10 بلس» على شبكة «دو» بينما كانت الهواتف الأعلى أداء من حيث سعة البطارية في تنزيل البيانات وأيضا تحميلها هي «جالاكسي اس 10 بلس» لشبكات «اتصالات» و«دو»، فيما كانت هواتفا «هواوي ميت 20 اكس» و«زد تي أي اكسون 10 برو» الأفضل أداء على كافة الاختبارات الخارجية.

وذكرت هيئة الاتصالات انه للتأكد من أن الاختبار يوفر مقارنة منافسة عادلة للخدمة المقدمة من شبكات وأجهزة الهواتف المتحركة قامت الهيئة باستخدام أحدث المعدات والأجهزة ووسعت إجراء القياسات بطريقة إحصائية مهنية قابلة للتكرار مما يتيح إمكانية إجراء مقارنة مطلقة لمؤشرات الأداء الرئيسية لجميع الهواتف، والتكنولوجيا المستخدمة باستخدام معايير الاتحاد الدولي للاتصالات، والمعهد الأوروبي لمعايرة الاتصالات، كحد أدنى.

مؤشرات

تقيس المعدات مؤشرات الأداء الرئيسية التي تتصل مباشرة بتجربة الجمهور من خلال مسوحات خارجية وداخلية ويشمل ذلك اختبارات الفيديو والبيانات والبريد الإلكتروني والمكالمات الصوتية ويتكون سيناريو المكالمات من 90 ثانية من الوقت و40 ثانية بين مكالمة وأخرى، وشملت اختبارات البيانات تنزيل 200 ميجابت / ثانية وتحميل 50 ميجا بت/ ثانية وتشغيل 30 ثانية من اليوتيوب فيديو. وتم إجراء كافة القياسات باستخدام أحدث طراز من الهواتف الذكية.

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