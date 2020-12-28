هلال المري: موازنة دبي لاستعادة وتيرة النمو الاقتصادي

المصدر: دبي- البيان

قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»: «تأتي الموازنة العامة لحكومة دبي لعام 2021، التي اعتمدها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتؤكد مجدداً حرص القيادة الرشيدة على الاهتمام بالإنسان وتوفير الحياة الكريمة والآمنة له، إلى جانب السعي لاستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، لاسيما بعد الآثار الناجمة عن جائحة»كوفيد-19«والتي طالت العالم بأسره. في ظل النظرة المتفائلة بالعام 2021 مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية والأنشطة الاقتصادية بشكل عام والسياحية على وجه الخصوص في المدينة».

وأشاد المري بالاهتمام المتواصل والمستمر في تطوير الخدمات العامة والتميز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي لتحسين الأداء وترسيخ ثقافة الريادة والتميز، إلى جانب تطوير البنية التحتية والمواصلات، والتي من شأنها المساهمة في دعم المشاريع الاستثمارية والاهتمام بريادة الأعمال وتعزيز البيئة الحاضنة للمشروعات، وبالتالي سيكون لها تأثير إيجابي على قطاع السياحة، لتُعزز من نموه وتطوره لاستعادة زخمه، وذلك في الوقت الذي نستعد فيه جميعاً لاستضافة «إكسبو 2020 دبي» في النصف الثاني من العام المقبل.

والذي ستنعكس آثاره الإيجابية على عدد كبير من القطاعات مثل الضيافة والبيع بالتجزئة والخدمات والبناء والطيران والنقل.

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