جزيرة ياس تحصد 35 جائزة خلال 2020

المصدر: أبوظبي - وام

حصدت المدن الترفيهية ومناطق الجذب السياحية ومشاريع البنية التحتية والمشاريع التطويرية في جزيرة ياس - الوجهة الترفيهية الرائدة في الإمارات - 35 جائزة وتكريماً خلال عام 2020.

وقال معالي محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة شركة «ميرال»: «تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها وحضورها العالمي من خلال التقدير الدولي المستمر الذي تحظى به على مستوى القطاع الترفيهي، ما يعكس التزامنا المتواصل بالتميز، ويشهد على مكانة جزيرة ياس المتنامية كإحدى أبرز وجهات الترفيه والتسلية والأعمال في العالم».

وأضاف «تعد جزيرة ياس موطناً للمرافق السياحية والتجارب المميزة، وهي جزء لا يتجزأ من جهودنا في دعم النمو الشامل لقطاع السياحة في أبوظبي، ونتطلع إلى الاستمرار في قصة نجاحها في عام 2021 وما بعده».

وتعد جزيرة ياس موطناً للمرافق الترفيهية ورياضات السيارات وملاعب الغولف، والفنادق المتنوعة، فضلاً عن مجموعة رائعة من المشاريع قيد التطوير.

وكانت جزيرة ياس أبوظبي قد اُختيرت، ومرافقها الترفيهية ضمن قائمة المرشحين للفوز بجوائز السفر العالمية لعام 2020، وحصلت على جائزة «مشروع التطوير السياحي الرائد في الشرق الأوسط للعام 2020 تقديراً لمشاريعها المتميزة في مجال المدن والمرافق الترفيهية والمشاريع التطويرية.

وحازت مدينة «عالم فيراري أبوظبي» التي تضم الأفعوانية الأسرع في العالم، على جائزة «أفضل مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط 2020»، وتوجت بلقب «أفضل مدينة ترفيهية في العالم لعام 2020» ضمن جوائز السفر العالمية.

كما حازت على جائزة «أفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية» في مباردة التعافي السريع من مجلس الترفيه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينالاك»، بالإضافة إلى حصولها على جائزة «اختيار المسافرين» من موقع «تريب أدفايزر».

وحصلت ياس ووتر وورلد أبوظبي، مدينة الألعاب المائية ذات التصميم الإماراتي، على جائزة «أفضل حديقة مائية في العالم» للعام الثالث على التوالي، بالإضافة إلى حصولها على جائزة «أفضل حديقة مائية في الشرق الأوسط» لعام 2020 من قبل جوائز السفر العالمية.

كما حصلت على جائزة «أفضل حديقة مائية» من مجلس الترفيه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينالاك» ومجلة «جلوبال براندز»، إلى جانب جائزة أفضل مدينة ألعاب مائية في الشرق الأوسط من International Travel Awards وجائزة «اختيار المسافرين» من موقع «تريب أدفايزر».

وفي عام 2020، حصلت عالم وارنر براذرز أبوظبي، أكبر مدينة ترفيهية مغلقة في العالم، على 8 جوائز، بما في ذلك ثلاث جوائز من «مينالاك» لـ«أفضل وجهة لقضاء يوم ترفيهي»، و«أفضل مدينة ترفيهية»، و«أفضل مفهوم ترفيهي جديد» عن أكاديمية تين تايتنز للتدريب، بالإضافة إلى الفوز بجائزة «الوجهة السياحية الرائدة في الشرق الأوسط 2020» في حفل توزيع جوائز السفر العالمية.

وحصدت المدينة الترفيهية جائزة أفضل مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط من International Travel Awards وحازت على جائزة «الحدث الترفيهي المفضل في الذكرى الـ80 لظهور شخصية باتمان» في حفل توزيع جوائز «برايد أوف أبوظبي»، وجائزة «أفضل وجهة جذب عائلية» من مجلة جلوبال براندز، وجائزة «اختيار المسافرين» من موقع تريب أدفايزر.

وخلال عام واحد فقط على افتتاحه، حاز كلايم أبوظبي، الذي حطم العديد من الأرقام القياسية، على جائزة «وجهة المغامرات السياحية الرائدة في الشرق الأوسط 2020»، كما حصل على جائزة «أفضل مغامرة جديدة/الجذب الرياضي» من قبل مجلة جلوبال براندز، كما فاز كلايم بلقب «أفضل مركز ترفيهي عائلي» ضمن جوائز «بارك وورلد العالمية للتميز 2020».

وحطم ياس مول رقماً قياسياً عالمياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر صنع زجاجة عملاقة بفن الرمل، إذ تولى فريق من الفنانين المحترفين تصميم هذا العمل، والذي احتفى باليوم الوطني لدولة الإمارات.

وحصلت ياس لينكس أبوظبي على جائزة «أفضل ملعب غولف في دولة الإمارات لعام 2020» وجائزة «أفضل ملعب غولف في أبوظبي لعام 2020»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الغولف العالمية.

كما حازت مجموعة الفنادق في ياس بلازا على تكريمين في عام 2020، حيث حصل فندق راديسون بلو أبوظبي - جزيرة ياس على جائزة «اختيار المسافرين 2020» من قبل موقع «تريب أدفايزر»، بينما فاز المطعم المكسيكي أميريغوز والواقع في فندق «بارك إن أبوظبي» في جزيرة ياس بجائزة «المطعم اللاتيني الأمريكي المفضل» لعام 2020.

وفاز فندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس بمجموعة من الجوائز، بما في ذلك جائزة «منتجع المارينا الرائد في الشرق الأوسط 2020»، و«منتجع المارينا الرائد في العالم 2020»، بالإضافة إلى جائزة «فندق أبوظبي الرائد في أسلوب الحياة» خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية 2020.

كما حصل دبليو أبوظبي - جزيرة ياس على جائزتي تقدير خاص لعام 2020 من «تايم آوت أبوظبي»، حيث فازت وجهتا الاسترخاء والمتعة «دبليو لاونج» و«وايت دِك» على جائزة «أفضل مكان جديد للحياة الليلية لعام 2020»، إلى جانب فوز الفندق بجائزة «المطعم الجديد المفضل» خلال حفل توزيع جوائز «فاكت دايننج أبوظبي»، وذلك عن مطعمه العصري «جراج» الذي يضم خمسة محاور للطهي.

وفازت شركة فرح إكسبيرينسز، مشغل مدن ياس الترفيهية وكلايم، بجائزتي «أفضل حملة للتسويق والمبيعات» عن حملتها «الصيف يقول ياس»، و«أفضل مبادرة لإشراك الموظفين» عن برنامج «جوائز واو» من «مينالاك» في عام 2020.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز