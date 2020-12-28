أسعار الوقود في الإمارات لشهر يناير 2021

المصدر: أبوظبي – صبري صقر :

ثبتت لجنة تسعيرة الوقود، أسعار البنزين والديزل بأنواعه المختلفة، خلال شهر يناير المقبل، للشهر العاشر على التوالي.

يبدأ تطبيق الأسعار اعتباراً من الجمعة أول يناير 2021.

واعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار للشهر المقبل، حيث شملت تسعيرة نوفمبر ضريبة القيمة المضافة 5%، لكل من لتر البنزين السوبر «98» نحو 1.91 درهم، ولتر البنزين خصوصي «95» نحو 1.80 درهم، ولتر بنزين إي بلس «91» نحو 1.72 درهم للتر، ولتر الديزل عند 2.06 درهم.

ويأتي الاستقرار الذي سجلته أسعار الوقود عند معدلات منخفضة للشهر العاشر على التوالي، بعد أن كانت سجلت استقراراً مماثلاً خلال شهر ديسمبر عند الحدود السعرية نفسها للشهور الماضية.

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

يذكر أن الأسعار تراجعت في أبريل الماضي بنحو ربع درهم للتر، مسجلة أكبر تراجع من نوعه على مستوى شهري، منذ تحريرالأسعار في أغسطس 2015، فيما تعد تسعيرة الشهور العشرة الماضية هي الأقل خلال السنوات الأربع .

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