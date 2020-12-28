إطلاق منصة «ويلكم تو ذا وورلد» من دبي لمساعدة قطاع السياحة العالمي على التعافي

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت ويلكم تو ذا وورلد، المنصة العالمية والجديدة الهادفة إلى إعادة تنشيط قطاع السياحة والسفر، عن انطلاقها في دبي وإطلاق موقعها الإلكتروني (welcometotheworld.com) أيضاً، لتساعد قطاع السياحة العالمي على التعافي من خلال تعزيز الحجز المباشر وتجاوز وساطات الحجز والعمولات المترتبة عليه.

وتهدف منصة المحتويات البصرية إلى الانتقال بمعايير حجوزات السفر والترفيه إلى مستوياتٍ جديدة من خلال منح المشترين الفرصة للحجز المباشر ودعم الشركات المحلية، حيث تعرض المنصة أشهر مطاعم وفنادق ووجهات وتجارب 175 مركزاً سياحياً عالمياً.

مبادرة

وفي هذا الخصوص، قالت ستيفاني شاختشابل، المؤسسة والشريك الإداري في منصة غلوبالي، والتي كانت أحد الأطراف الرائدة في منصة ويلكم تو ذا وورلد: ظهرت هذه المبادرة من الحاجة لتحفيز حالة الركود في قطاع السياحة والسفر في أعقاب التباطؤ الذي شهده القطاع نتيجة أزمة كوفيد 19.

وتتيح منصة ويلكم تو ذا ورلد لمستثمري قطاع السياحة والسفر بدائل شراء تمكّنهم من دعم الشركات والأعمال المحليّة من خلال خاصيّة الحجز المباشر على المنصة، حيث ستقدم بذلك قيمةً أكبر للجهات الفاعلة في قطاع السياحة من خلال إلغاء الاعتماد الكبير على وكالات السفر الإلكترونية ومنصات حجز الفنادق التي تتقاضى عمولاتٍ كبيرة.

وتتيح المنصة للعاملين في مجال السياحة والسفر تصميم ملفات تعريفية عبر الإنترنت دون أي عمولات، مع إمكانية الارتقاء بالمحتوى بميزاتٍ أكبر لقاء رسوم سنوية ثابتة عبر موقع المنصة الإلكتروني (welcometotheworld.com). كما يمكن للمستخدمين إنشاء حسابات شخصية للاستفادة من الميزات الأساسية للمنصة أيضاً.

التسويق الضمنية

وأضافت شاختشابل: تتيح باقة الخدمات للتجار دفع رسوم محددة كجزء من عملية التسويق الضمنية، والتي نتوقّع أن تشكّل شبكة كبيرة لتوفير نفقات العمولات التي تطلبها مواقع الحجز الأخرى. ونحن مستعدون للعمل مع الجهات الفاعلة في القطاع من جميع الأحجام من أجل إيجاد وتصميم محتوى فيديو يسوق لملفاتهم التعريفية ويعود بالربح على الجميع.

ويوفر المحتوى البصري المُقترح للمنصة، الذي يتمثل بمجموعة من المواد المُعاد تصميمها والتابعة للعلامة التجارية مع فيديو جديد مخصص يحمل توقيع المنصة، نظرةً عامةً وشاملةً على أفضل الخيارات المتاحة في كلّ وجهة ضمن ست فئات، هي النوم والطعام والأنشطة والاكتشاف والتواصل الاجتماعي والتسوق، كما تتيح لهم الحجز مباشرةً وبمنتهى السهولة عبر بوابات الحجز التابعة لأصحاب الأعمال.

وأوضحت شاختشابل أن مكانة دبي الرائدة والمرموقة في مجال الترويج السياحي وإعادة النشاط بما ينسجم بشكل كبير مع فلسفة ويلكم تو ذا وورلد الفريدة، كانت سبباً رئيسياً في اختيارها كمقر للمنصة.

وفي هذا السياق، قالت شاختشابل: تتمتع دبي بسمعة مميزة فيما يتعلق بإعادة صياغة ملامح قطاع السياحة من خلال التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص فيها، بما يتناغم بشكل مثالي مع استراتيجية المنصة. كما يستحق قطاع السفر والسياحة، أكبر جهة لتوفير الوظائف في العالم، الحصول على دعم كافة الأفراد المستفيدين من وظائفه وخدماته المتنوعة.

واستطاع الموقع استقطاب دعم مجموعات فندقية مختلفة على مستوى العالم، والتي ترى في المنصة فرصةً للارتقاء بجهود التسويق في قطاع الضيافة.

دعم

ومن جهته، قال جيروين إلمندورب، المدير العام لفندق ريتز كارلتون، دبي: لقد سارعنا لاغتنام فرصة دعم منصة ويلكم تو ذا وورلد والتي ستكون بمثابة معيار جديد لإعادة تنشيط حركة السياحة العالمية.

كما سيستفيد أصحاب الأعمال من التحليلات الدقيقة والمهمة لبيانات العملاء، بالإضافة إلى خدمات المنصة في اقتراح قرارات أفضل لتحسين المنتجات والعروض المستقبلية.

وأضافت شاختشابل: إننا نعمل على إرساء معايير جديدة في طرائق الحجز، بالإضافة إلى تعزيز فرص الموردين والمشترين على حد سواء. وتجدر الإشارة إلى اكتساب هذه الاستراتيجية لأهمية كبيرة في ظلّ الظروف الحالية، حيث نتطلع قدماً إلى تنشيط حركة كافة القطاعات بعد التداعيات الكبيرة لأزمة كوفيد 19.

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