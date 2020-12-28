منصة «رسال» تحقق نمواً يتجاوز 1500% في 2020

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «رسال» منصة الإهداء الأكبر في المنطقة عن نسب نمو استثنائية في العام الحالي تجاوزت 1500% مقارنة بالعام الماضي كما حققت المنصة نمواً تجاوز 900% في حجم قاعدة عملائها الجدد في العام الحالي.

وأكدت «رسال» أن هذا النمو جاء بسبب ارتفاع الطلب على خدمات المتاجر الإلكترونية في السعودية، إضافة إلى تزايد الإقبال من الشركات والمؤسسات الحكومية والأفراد للاستفادة من خدمات «رسال» التي تتمتع بتقديمها لنماذج عمل فعالة وكفاءة تشغيلية عالية وخيارات متعددة وتجربة عميل مميزة وان مجموع العوامل ساعدت المنصة على النمو السريع وتعزيز مكانتها في القطاع.

وقال حاتم الكاملي الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة «رسال»، «رصدنا تحولاً كبيراً وإقبالاً متزايداً على خدمات رسال خلال الـ 12 شهراً الماضية سواء من الأفراد أو الشركات إلى جانب اهتمام واضح من قبل الشركاء والموردين بتعزيز تواجدهم على منصة رسال كأهم وأكبر منصة إهداء بالمنطقة».

وقال الكاملي «نؤمن أنه لا تزال هناك فرص كبيرة في قطاع منصات الإهداء بالمنطقة من حيث نوعية الهدايا أو الأسواق فعلى سبيل المثال تتسع دائرة الإهداء لتشمل تذاكر الطيران، والإقامات الفندقية، أو رحلة يخت، أو تجربة معينة، بعد أن كانت مقتصرة في السابق على الورود والشوكولاتة».

وتوقع الكاملي أن يكون هناك نمو كبير في مجالات الهدايا الإبداعية من أعمال يدوية وأسر منتجة وأفكار خلاقة من حيث العرض والطلب خلال العامين المقبلين إلى جانب نمو كبير في حجم سوق البطاقات الرقمية.

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