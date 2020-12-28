فلاي دبي تعيد تشغيل رحلاتها من السعودية اعتباراً من الغد

المصدر: دبي - البيان

قالت فلاي دبي، اليوم الاثنين، إنه سيتم إعادة رحلاتها من السعودية إلى دبي اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء وفقًا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة بالمملكة.

وقال متحدث باسم الناقلة في إفادة عبر البريد الإلكتروني: "تماشياً مع التوجيهات الصادرة عن السلطات، سيتم إعادة رحلات فلاي دبي من مطاري الدمام والرياض الدوليين اعتبارًا من 29 ديسمبر الجاري إلى دبي".

وأضاف أن هذه الرحلات تقتصر فقط على المسافرين غير السعوديين إلى دبي، حيث لا تزال القيود سارية.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، الأحد، السماح لغير السعوديين بمغادرة المملكة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونصح المتحدث باسم فلاي دبي، المسافرين بالتحقق بانتظام من موقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) قبل رحلاتهم، أو زيارة موقع فلاي دبي الشبكي أو الاتصال بمركز الاتصال التابع لها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز