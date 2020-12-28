«أدنوك للتوزيع» تنظر الخميس الاستحواذ على أصول لتوزيع الوقود بالسعودية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «أدنوك للتوزيع»، أن مجلس إدارتها سينظر في إصدار قرار بالتمرير يوم الخميس المقبل الموافق 30 ديسمبر 2020، وذلك بشأن الاستحواذ على أصول لتوزيع الوقود في المملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة في إفصاح لها نشر على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن القيمة الشرائية لهذا الاستحواذ تبلغ 10 ملايين دولار (36.57 مليون درهم).

وتدير شركة «أدنوك للتوزيع»، 406 محطات خدمة ومبيعات وقود بالتجزئة في الإمارات، إضافة إلى محطتين في السعودية. وحافظت الشركة على مركزها المالي القوي، الذي يؤهلها لمواصلة جهودها للتوسّع محلياً ودولياً، تماشياً مع سياستها للنمو الذكي.

جدير بالذكر أنه قد تم مؤخراً تصنيف شركة أدنوك للتوزيع في المرتبة الأولى بين شركات البيع بالتجزئة على مستوى الشرق الأوسط ضمن قائمة فوربس العالمية لأفضل 100 شركة للعام 2020، وذلك نتيجة جهودها المستمرة لتعزيز تجربة العملاء وتطوير مستوى خدماتها.

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