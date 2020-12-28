172 مليار درهم صفقات عقارات دبي 2020

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

سجلت سوق عقارات دبي، صفقات عقارية بقيمة 172 مليار درهم تقريباً خلال عام 2020، واستحوذت صفقات الرهون العقارية، على النصيب الأكبر بـ 85.1 مليار درهم، قيمة 12778 صفقة رهن عقاري، تلتها صفقات بيع وشراء العقارات، على اختلاف أنواعها، بـ 72 مليار درهم، قيمة 34717 صفقة بيع وشراء عقارية، ثم الهبات بالمرتبة الثالثة، بـ 14.8 مليار درهم، قيمة 3007 هبات عقارية، وذلك بحسب بيانات رسمية.

وواجه قطاع العقارات العالمي اضطرابات، بسبب التداعيات غير المتوقعة لجائحة كوفيد 19، التي ضربت اقتصادات العالم، وطالت بآثارها أسعار البيع والتأجير في الأسواق العقارية، إلا أن سوق عقارات دبي، تمكن من امتصاص تلك الآثار سريعاً، وتعامل معها بمرونة عالية، على خلفية إجراءات حكومية، وقرارات مطورين عقاريين، نجحت في التخفيف من تلك الآثار، عبر التخفيف عن كاهل ملاك العقارات ومستخدميها.

ورسخت الإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها السلطات المختصة لحماية صحة وسلامة المجتمع، في زيادة جذب الاستثمارات العالمية إلى السوق العقاري، لا سيما العائلات من خارج الدولة، والتي رأت تميزاً وحرفية عالية في الكيفية الفاعلة التي تعاملت بها الدولة لتطويق آثار الجائحة، وتأمين الاحتياجات الطبية والغذائية الأساسية، باعثاً للطمأنينة في نفوس السكان.

وساهمت تطورات قطاع التمويل، في حفاظ السوق العقاري على استقرار في أدائه، بعدما تحسنت نسب القروض إلى قيمة العقار، فاجتذب ذلك مزيداً من الاستثمارات إلى القطاع، وشجع الكثير من المصارف على الانكشاف لقطاعي العقارات والبناء.

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