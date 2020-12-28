21.8 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

وصلت أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات بالدولة «الهاتف المتحرك - الإنترنت - الثابت» إلى نحو 21.8 مليون اشتراك في نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة شهرية 0.01% أو ما يعادل 2395 اشتراكاً عن سبتمبر، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وأوضحت البيانات، أن اشتراكات الهاتف المتحرك استحوذت على 76.6% من إجمالي أعداد المشتركين مع نهاية أغسطس الماضي، فيما بلغت حصة اشتراكات الهاتف الثابت 9.74%، وحازت اشتراكات الإنترنت ما نسبته 13.6%.

وأشارت البيانات إلى أن اشتراكات الهاتف المتحرك ارتفعت لدى مشغلي الاتصالات إلى 16.7 مليون اشتراك في نهاية أكتوبر الماضي، وبلغ انتشار الخدمة نحو 185.3 خطاً لكل 100 نسمة. ووصل عدد اشتراكات الدفع المقدم للهاتف المتحرك لدى مشغلي الاتصالات إلى 13.1 مليون اشتراك نهاية أكتوبر، بينما بلغ عدد اشتراكات الفاتورة 3.6 ملايين اشتراك في نهاية الشهر نفسه.

وسجلت اشتراكات إنترنت النطاق العريض لدى مشغلي الاتصالات نحو 2.9 مليون اشتراك، وبلغت اشتراكات إنترنت النطاق العريض 34 اشتراكاً لكل 100 نسمة. وأشارت الإحصاءات إلى أن اشتراكات الهاتف الثابت بلغت 2.1 مليون اشتراك في أكتوبر الماضي، وبلغ انتشار الخدمة نحو 23.5 خطاً لكل 100 نسمة.

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