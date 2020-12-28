كهرباء الإمارات من الطاقة المتجددة تتضاعف 600 مرة

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

تضاعفت كمية الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة في الإمارات بما يناهز 600 مرة في غضون 11 عاماً، وفق أحدث بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت بيانات التنافسية والإحصاء الصادرة، إن كمية الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة بلغت 6.3 جيجا واط/‏ ساعة في 2009 وصولاً إلى 3779.7 جيجا واط/‏ ساعة في 2019 موزعة بواقع 3550 جيجا واط/‏ ساعة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، و229.8 جيجا واط/‏ ساعة من الطاقة الشمسية المركزة.

وأوضحت التنافسية والإحصاء أن كمية الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة تزايدت بوتيرة متصاعدة خلال السنوات الماضية.

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