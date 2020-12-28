45 % نسبة توطين الإدارات العليا في «إمباور»

المصدر: دبي- البيان

عززت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، النسب الإجمالية لتوطين مختلف وظائف المؤسسة حتى أصبحت مع قرب نهاية العام الجاري عند 45% من إجمالي الذين يخدمون بلدهم ومستقبلهم من كلا الجنسين في مناصب الإدارة العليا، و40% بالقيادات المتوسطة والإدارية، وبلغ عدد الموظفين في «إمباور» الـ845 موظفاً، 15% منهم من أبناء الدولة، حيث بلغت نسبة النساء المواطنات المساندات لإخوانهن الرجال 45%، ونسبة المواطنين الرجال 55%.

وأكدت المؤسسة أنها ماضية في تطوير خطط توطين مدروسة تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وللكفاءات الوطنية، التي تحرص المؤسسة على جذبها لا سيما في ما يتصل بتحقيق التوازن بين الجنسيين في بيئة العمل، واستقطاب أفضل الكفاءات الوطنية الناشئة، للعمل في قطاع تبريد المناطق الرائد والحيوي بالمنطقة، وتأهيلها لقيادة عجلة التطوير الاقتصادي، من خلال رفع عدد الموظفين والموظفات للعمل في قطاع تبريد المناطق، بما يتناسب مع «رؤية الإمارات 2021».

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: نتبنى في «إمباور» خريطة الطريق، التي اعتمدها مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لزيادة نسبة التوطين بالاعتماد الكوادر الوطنية الشابة في مؤسستنا عاماً بعد عام.

وأضاف: إن المنظومة المتكاملة والخطة الاستراتيجية، التي تتبنها «إمباور» تثمر نجاحات بارزة، وتسهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لحكومة الإمارات، والتي تهدف إلى رفع معدلات توطين الوظائف، والوصول إلى معدلات نمو سنوية في عملية التوطين تصل إلى أكثر من 4% من خلال التشجيع على الانخراط بالقطاعات الحيوية.

وأشار إلى أن التوطين واستقطاب الخبرات الإماراتية المؤهلة يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية «إمباور» في التوظيف منذ تأسيسها؛ حيث نرى في أبناء الوطن الاستثمار الأمثل، الذي يدعم استمرار النهضة والتنمية الشاملة، التي تشهدها الإمارات، ليس هذا فحسب، بل يسهم في تصدرها المراكز الأولى بمختلف المؤشرات العالمية،

مؤكداً سعي المؤسسة المستمر لتمكين وتوطين المرأة الإماراتية ودعم تطورها المهني في قطاع تبريد المناطق؛ وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، التي تهدف إلى دعم المرأة باعتبارها شريكاً في مسيرة التنمية.

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