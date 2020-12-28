673 مليون درهم تصرفات عقارية في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 673 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 220 مبايعة بقيمة 460.37 مليون درهم، منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 115.36 مليون درهم و198 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 345.01 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة الممزر تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة الممزر. وقد تصدرت منطقة الممزر المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيراً مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 191.9 مليون درهم منها 14 رهن أراضٍ بقيمة 133.4 مليون درهم و46 رهن فلل وشقق بقيمة 58.49 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 108 ملايين درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 11 مليون درهم. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 21.42 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مردف بقيمة 10 ملايين درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 6 ملايين درهم.

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