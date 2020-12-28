5 مديرين إماراتيين لدعم استراتيجية «طيران الإمارات» التجارية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات عن تعيينات وتنقلات في أوساط فريقها للعمليات التجارية، شملت مركزها في دبي وعدداً من الأسواق الرئيسية في الشرق الأقصى وغرب آسيا وأفريقيا.

وبموجب التغييرات، تولى 5 مديرين تجاريين مواطنين من ذوي الخبرة مواقع رئيسة عبر شبكة طيران الإمارات لدعم استراتيجياتها التجارية، في وقت تتعامل فيه الناقلة مع ديناميكيات السوق المتغيرة وتعمل جاهدةً للتغلب على التحديات التي فرضتها الجائحة.

وتجسد التنقلات الدور المهم للكوادر الوطنية الإماراتية ضمن فريق العمليات التجارية العالمي، وذلك بفضل برامج التدريب والتطوير التي توفرها لهم طيران الإمارات، وسوف تسري التعيينات الجديدة اعتباراً من 1 يناير2021.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «بينما تواصل طيران الإمارات العمل في ظل هذه الظروف الصعبة، فإننا نعمل على زيادة تركيزنا ووضع إداريين مؤهلين يتمتعون بخبرات واسعة للمساعدة في تعزيز المبادرات التجارية التي تحفز الطلب وتعظم الإيرادات وتحسن الأداء.

أنا فخور أيضًا بمديرينا المواطنين، الذين يتمتعون بالخبرات والمهارات لدعم عملياتنا التجارية في هذه الظروف الحرجة، حيث نواصل العمل لبناء زخم مستدام واستعادة شبكة خطوطنا وتكثيف عملياتنا لوضع ناقلتنا على درب التعافي القوي».

5 مديرين مواطنين

والمديرون الخمسة هم: سالم غانم المري: مدير طيران الإمارات في اليابان حالياً، وسوف يعود للعمل في دائرة التخطيط الاستراتيجي بالمقر الرئيس في دبي، وجبر محمد: مدير طيران الإمارات في تايوان حالياً، وسوف يتولى إدارة العمليات التجارية في الفلبين، وسعيد عبدالله ميران: مدير طيران الإمارات في بنغلاديش حالياً، وسوف يتولى إدارة العمليات التجارية في هونغ كونغ، وسلطان الريامي: مدير محطة حالياً، وسوف يتولى إدارة العمليات التجارية في تايوان، ومحمد الحمادي: مدير تجاري حالياً، وسوف يتولى إدارة العمليات التجارية في بنغلاديش.

تنقلات المديرين

وبالإضافة إلى تنقلات المديرين المواطنين، سيتولى العديد من المديرين التجاريين في أفريقيا وجنوب شرق آسيا أيضاً القيام بأدوار جديدة أو أكثر شمولاً:

ساتيش سيثي: مدير طيران الإمارات في الفلبين حالياً، وسوف يتولى إدارة العمليات التجارية في اليابان، وأفضل بارامبل: مدير عام غرب أفريقيا حالياً، وسوف يصبح مدير عام جنوب أفريقيا، وباولوس ليفيس: مدير طيران الإمارات في ساحل العاج حالياً، وسوف يتولى إدارة العمليات التجارية في نيجيريا، وكريستوفر ليلوب: مدير طيران الإمارات في السنغال حالياً، وسوف يتولى إدارة العمليات التجارية في كينيا، وكاترين ويسلي: مديرة طيران الإمارات في غانا حالياً، وسوف تتوسع مهامها الحالية لتغطي إدارة العمليات التجارية في ساحل العاج أيضاً، وأربيت بيل: مدير طيران الإمارات في غينيا حالياً، وسوف تتوسع مهامه الحالية لتغطي إدارة العمليات التجارية في السنغال أيضاً.

وتواصل طيران الإمارات توفير الفرص لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة للنمو والتطور مهنياً ووظيفياً حتى يتمكنوا من لعب أدوار محورية في مختلف أقسام الناقلة.

ويكتسب المواطنون الإماراتيون، من خلال برنامج إدارة المحطات الخارجية، خبرات في الأدوار الداعمة، حيث يجري إعدادهم لشغل مناصب قيادية في المحطات الخارجية لطيران الإمارات. ويرتكز البرنامج على تناوب الأدوار، ما يوفر للمواطنين فرصاً لتطوير معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم لضمان استمرار قوة العمليات التجارية العالمية لمجموعة الإمارات.

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