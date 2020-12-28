سياحة أبوظبي تستضيف أول معرض ترويجي افتراضي في الصين

المصدر: أبوظبي - وام

استضافت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أول معرض ترويجي افتراضي على الإطلاق في الصين، جمع أكثر من 100 مشارك من منظمي الرحلات السياحية، ووكالات السفر الصينية مع 37 من شركائها وأصحاب المصلحة، بما في ذلك شركات إدارة الوجهات السياحية في مختلف أرجاء الإمارة، إضافة لممثلين عن الاتحاد للطيران وجزيرة ياس، وعدد من الفنادق والمعالم السياحية في العاصمة.

يأتي المعرض عقب تسلّم الدائرة جائزة «الشريك الاستراتيجي السنوي» من شركة خدمات السفر الصينية الرائدة Ctrip، ضمن فعاليات قمة الشراكة العالمية الافتراضية، التي عقدت في أكتوبر الماضي.

أبرز الوجهات

وأسهم المعرض الذي عقد يومي 8 و9 ديسمبر الجاري في تعزيز مكانة أبوظبي في السوق الصيني، من خلال تسخير التكنولوجيا المتقدمة لتوطيد العلاقات مع أصحاب المصلحة في الصين، وتزويدهم بمعلومات محدثة حول أبرز الوجهات والمعالم السياحية في الإمارة، واطلاعهم على المبادرات، التي تم إطلاقها لضمان السلامة العامة في العاصمة في خضم جائحة «كوفيد 19».

وقدّم الحدث لأصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع السياحة في أبوظبي إرشادات حول كيفية التعامل مع السوق الصينية في عام 2021، فضلاً عن فرص تبادل المعرفة وإبرام الصفقات، وعقد اجتماعات عمل افتراضية مع نظرائهم الصينيين.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: «على الرغم من التأثير المباشر لجائحة «كوفيد 19» على قطاع السياحة في جميع أنحاء العالم، نواصل الحفاظ على علاقات وثيقة مع شركائنا في الخارج، من خلال إطلاق مبادرات مبتكرة تماماً مثل الحملة الترويجية الافتراضية الأولى من نوعها في الصين، والتي تعتبر أحد أهم الأسواق بالنسبة لنا، وواحدة من أهم شركائنا في العديد من القطاعات، بما فيها السياحة. نحن ممتنون للاحتفال بهذه الشراكة من خلال مبادرات مبتكرة تجمع رواد القطاع من كلتا الوجهتين».

حركة السفر

من جهتها قالت أماندا زانج، المدير العام لقطاع السياحة والتسويق والعلاقات الحكومية في مجموعة CTrip.com: «على الرغم من التأثير المباشر لجائحة «كوفيد 19» على قطاع السياحة والقيود التي فُرضت على حركة السفر والتنقل، إلا أن الرغبة في السفر واستكشاف العالم لم تتأثر.

ومع بدء تعافي السياحة الدولية، ستتمكن الوجهات التي تنجح في الترويج لنفسها في جمهورية الصين وكسب ثقة المستهلك من خلال الحملات الترويجية المبتكرة، من تعزيز مكانتها ضمن الوجهات السياحية المفضلة لدى المجتمع الصيني بعد انقضاء الجائحة. متحمسون لاستئناف السياحة الدولية في أبوظبي ليتمكن السياح من استكشاف هذه الإمارة الرائعة من جديد».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز