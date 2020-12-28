كهرباء الطاقة المتجددة تتضاعف 600 مرة في 11 عاماً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تضاعفت كمية الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة في الإمارات بما يناهز 600 مرة في غضون 11 عاماً، وفق أحدث بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت بيانات التنافسية والإحصاء الصادرة، أمس، إن كمية الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة بلغت 6.3 جيجا واط/‏‏ ساعة في 2009 وصولاً إلى 3779.7 جيجا واط/‏‏ ساعة في 2019 موزعة بواقع 3550 جيجا واط/‏‏ ساعة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، و229.8 جيجا واط/‏‏ ساعة من الطاقة الشمسية المركزة.

إحصاءات

وأوضحت التنافسية والإحصاء أن كمية الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة تزايدت بوتيرة متصاعدة خلال السنوات الماضية، إذ وصلت إلى 291.1 جيجا/‏‏ واط ساعة في 214 وصولاً إلى 733.8 جيجا واط/‏‏ ساعة في 2017 و1303.1 جيجا واط في 2018.وأشارت بيانات التنافسية والإحصاء إلى أن القدرة المركبة لمحطات الطاقة المتجددة حسب النوع، وتعني الحد الأقصى لإنتاج الكهرباء بشكل مستمر من جميع الوحدات العاملة، وذلك عند نقطة المنفذ للمحطة، بلغت 1914.2 ميجا واط موزعة بواقع 1813.2 ميجا واط الطاقة الشمسية الكهروضوئية و100 ميجا واط الطاقة الشمسية المركزة و1 ميجا واط غاز المكبات.

الكهرباء المولدة

وفى تقرير آخر للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، زاد إجمالي كمية الكهرباء المولدة من 80.463 ألف جيجا واط/‏‏ ساعة في 2008 إلى 138.454 ألف جيجا واط/‏‏ ساعة في 2019، بنمو 72% موزعة بواقع 86.33 ألف جيجا واط دائرة الطاقة أبوظبي و46.7 ألف جيجا واط هيئة كهرباء ومياه دبي، و6055 جيجا واط هيئة كهرباء ومياه الشارقة، و360 جيجا واط الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

وارتفعت القدرة المركبة لمحطات توليد الكهرباء في الدولة من 19.814 ألف ميجا واط في 2008 إلى 33.042 ألف ميجا واط في 2019 موزعة بواقع 18.137 ألف ميجا واط لدائرة الطاقة أبوظبي، و11.4 ألف ميجا واط هيئة كهرباء ومياه دبي، و2802 ميجا واط هيئة كهرباء ومياه الشارقة، و703 ميجا واط الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

وارتفعت كمية الكهرباء المستهلكة من 77.878 ألف جيجا واط/‏‏ ساعة في 2008 إلى 131.443 ألف جيجا واط ساعة في العام الماضي، منها 119.94 ألف جيجا واط الاستهلاك النهائي و11.5 ألف جيجا واط الاستهلاك الذاتي.

إنتاج المياه

على صعيد آخر ارتفعت كمية المياه المنتجة في الدولة من 1.594 مليار متر مكعب في 2008 إلى 1.988 مليار متر مكعب العام الماضي، موزعة بواقع 1.211 مليار لدائرة الطاقة أبوظبي و560.8 مليوناً لهيئة كهرباء ومياه دبي و133.4 مليوناً لهيئة كهرباء ومياه الشارقة و83.3 مليوناً للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

وأشار المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن كمية المياه المنتجة العام الماضي توزعت بواقع 1.961 مليار متر مكعب من تحلية مياه البحر، و27.6 مليوناً من مياه جوفية. وبلغت كمية المياه المستخدمة في العام الماضي نحو 1.691 مليار متر مكعب منها 910.8 ملايين دائرة الطاقة أبوظبي، و524.5 مليوناً هيئة كهرباء ومياه دبي، و126.9 مليوناً هيئة كهرباء ومياه الشارقة، و129.7 مليوناً الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

جيجا واط

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