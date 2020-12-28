انطلاق العمليات في الرصيف الجنوبي لميناء خليفة

المصدر: أبوظبي – وام

أعلنت موانئ أبوظبي، عن وصول أولى شحنات خام البوكسيت لصالح مصفاة الطويلة للألومينا، التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إلى الرصيف الجنوبي الذي تم افتتاحه حديثاً في ميناء خليفة التابع لموانئ أبوظبي، إيذاناً بانطلاق العمليات في الرصيف.

ويأتي دخول الرصيف الجنوبي، الذي يعد أحد أهم مراسي المياه العميقة في إمارة أبوظبي، مرحلة التشغيل، استكمالاً لسلسلة من الإنجازات اللافتة، التي حققتها موانئ أبوظبي، المالكة لميناء خليفة خلال العام الجاري.

ويشكل وصول سفينة الشحنات السائبة «ألفرد أولدندورف»، الخطوة الأولى لسلسلة من الشحنات اللاحقة الخاصة بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وتبعه وصول سفينتين كبيرتين لشحنات البضائع العامة إلى الرصيف الجنوبي، الذي اكتملت أعمال تطوير المرحلة الأولى منه مؤخراً، ويضم جدار رصيف بطول 650 متراً، ومرسيين اثنين، فضلاً عن ساحة للعمليات اللوجستية، تمتد على مساحة 37,000 متر مربع.

وأشاد سيف المزروعي رئيس قطاع الموانئ - موانئ أبوظبي، بانطلاق العمليات في الرصيف الجنوبي، مؤكداً أنه إنجاز مهم، تفخر موانئ أبوظبي به، خاصة مع الانتهاء من أعمال التطوير قبل الموعد المحدد، وقال إن انطلاق العمليات في الرصيف الجنوبي، يشكل دليلاً واضحاً على المكانة الرائدة، التي تحظى بها موانئ أبوظبي، ضمن قطاع التجارة والخدمات اللوجستية العالمي، وحرصها على مواصلة تطوير الميناء المتكامل، ومتعدد الأغراض.

عمليات

ستقوم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، باستخدام الرصيف الجنوبي لتنفيذ عملياتها، إلى جانب الرصيف الآخر القريب المخصص لها، والذي بدأ باستقبال سفن الشحن من فئة «كيب سايز»، والمحملة بخام البوكسيت منذ عام 2019.

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