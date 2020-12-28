«سد حتا» سيد «الكاياك»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تتناسب رياضة التجديف وطبيعة الدولة في فصل الشتاء، بفضل ما تملكه من تنوع مائي، يجمع بين الشواطئ الساحلية الممتدة على مختلف الإمارات السبع، وبحيرات الماء العذب، ويقصدها الجميع بحثاً عن التمتع بروعة جمال الطبيعة، وفي الوقت نفسه ممارسة أنواع مختلفة من الرياضة، ومن أشهر القوارب سهلة الاستخدام في التجديف، قوارب «الكاياك».

والتجديف باستخدام قوارب «الكاياك»، أصبح في السنوات الأخيرة رياضة أساسية منتشرة في العديد من الأماكن والمدن في مختلف الإمارات، وأشهرها موجود في دبي وأبوظبي والشارقة، ويرجع انتشار تلك الرياضة التي تتناسب مع هذا التوقيت من العام، عدم الاحتياج إلى خبرة مسبقة للتجديف، وإمكانية الخروج بنزهات جماعية.

سد حتا

يعتبر سد حتا مقصداً مهماً لمحبي رياضة التجديف، مع سهولة الوصول لمدينة حتا بموقعها المتوسط بين مختلف الإمارات، وبوفرة القوارب، التي تتناسب مع مختلف المراحل العمرية، ويمكن استئجارها وفق المناسب للزائر، ومن أشهرها، قوارب «الكاياك»، والتي تتيح لزوار السد، فرصة التجديف بين الجبال، وتساعد المياه الهادئة وراء السد، إلى زيادة الاستمتاع بالتجربة، مع عدم وجود ما يدعو إلى القلق بسبب أي تغييرات جوية، وهو ما يتيح للأسرة كاملة القيام بنزهة رياضية بالقوارب والاستمتاع بالطقس الجميل، الذي تشتهر به مدينة حتا في شهور الشتاء.

ومؤخراً استضاف سد حتا، سباق «نحن نجدف من أجل حتا»، والذي أقامه نادي دبي الدولي للمرة الأولى، ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة 2020، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، ليتحول سطح مياه البحيرة إلى كرنفال رياضي مائي، بمشاركة العديد من مختلف الأعمار في أكثر من تحد في رياضة التجديف، وأشهرها «الكاياك».

سد الرفيصة

يعد سد الرفيصة التابع لإمارة الشارقة وجهة سياحية وترفيهية، خصوصاً بعد تشييد استراحة خاصة بالسد، وافتتاحها في عام 2018، ليصبح المكان بؤرة تستقطب الزوار والسياح، ومنهم الباحثون عن السياحة التجديف بقوارب «الكاياك»، وتحديداً رياضة التجديف، والتي يستطيع الزائر من خلالها القيام برحلة في بحيرة السد، والتمتع بالجمال الرائع للمكان الذي تحيط به الجبال من مختلف الاتجاهات، إلى جانب أن الاستراحة تتوفر فيها كل التسهيلات للأفراد العائلة من مختلف الأعمار، للعيش رحلة لا تنسى.

وتنتشر رياضة «الكاياك» في أكثر من مكان في أبوظبي، وأشهرها منتزه القرم الوطني، لما يضمه من مسطحات مائية هادئة وسط مناظر رائعة، تجعل من تلك الرياضة متعة، وكذلك متحف اللوفر، والذي يوفر تجربة سياحية غير مسبوقة، من خلال استكشاف التحف الفنية والمعمارية من خلال رحلة بـ «الكاياك»، ويمكنك ممارسة تلك الرياضة أيضاً، في جزيرة صير بني ياس، والتي تتيح مشاهدة أجمل المناظر الطبيعية ومختلف أنواع الطيور النادرة، وأخيراً وادي ادفنشر في مدينة العين.

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