إرشادات للتنقّل في «نخلة جميرا» بليلة رأس السنة

المصدر: (دبي - البيان)

بدأت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، مجموعة من الإجراءات لإدارة الزيادة المحتملة في الحركة المرورية في «نخلة جميرا»، يوم 31 ديسمبر، بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وتعتبر «نخلة جميرا»، الوجهة المشهورة في الإمارات، للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة، حيث تعمل «نخيل» بشكل وثيق مع شرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، لإعطاء الأولوية للسلامة والراحة، ولضمان التدفق السلس والمرن للحركة المرورية.

وتنصح «نخيل»، جميع زوار الجزيرة، بإتاحة متسع من الوقت لرحلاتهم، واستخدام وسائل المواصلات العامة، مثل قطار «ذا بالم مونوريل»، أو سيارات الأجرة. وتتوفر خصومات يومية من وإلى «ذي بونيت»، التي تضم أكبر نافورة في العالم تم إطلاقها مؤخراً، مع سيارات «كريم» لغاية 1 يناير 2021.

وضاعفت «نخيل»، العدد المعتاد للحافلات المخصصة لموسم الأعياد، وذلك من «نخيل مول»، إلى «ذي بوينت» ليلة رأس السنة، مع رحلات مجانية من الساعة 7 مساءً، ولغاية الساعة 3 صباحاً.

وطلبت «نخيل» من الفنادق، ومراكز البيع بالتجزئة، والمطاعم، تحديد مواعيد مبكرة لتسليم التموين، وتوفير مواقف كافية للمركبات.

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