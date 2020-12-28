«تطبيق» للوصول إلى وسط دبي

المصدر: دبي - البيان

كشفت «إعمار» عن إجراءاتها لتسهيل دخول الزوّار إلى وسط مدينة دبي لمشاهدة عرض الألعاب النارية الشهير والعروض الضوئية والليزر في ليلة رأس السنة عبر تطبيقها تطبيق «U من إعمار». وقالت إنه سيتم فتح بوليفارد الشيخ محمد بن راشد للعامة لمشاهدة العرض، مع تطبيق كل الإجراءات الوقائية بما فيها التباعد الجسدي. في حين ستكون المطاعم والفنادق في البوليفارد وسوق البحار ودبي أوبرا وممشى دبي مول، متاحة لحجوزات العشاء.

وتَعد «إعمار» بأن تكون احتفاليتها لرأس السنة 2021 ذكرى فريدة لا تُنسى، إذ سيوفر أطول برج في العالم الخلفية الأمثل لإقامة إحدى أكثر عروض رأس السنة تميزاً في العالم. وسيتم بثّ العرض مباشرة في جميع أنحاء العالم اعتباراً من الساعة 8:30 مساءً حسب التوقيت المحلي على الموقع الإلكتروني .

خطوات

ويستطيع جميع الضيوف الدخول إلى وسط مدينة دبي في ليلة رأس السنة من خلال تطبيق «U من إعمار»؛ حيث يمكن للزوّار وسكان بوليفارد الشيخ محمد بن راشد ونزلاء الفنادق، تسجيل الدخول بمنتهى السهولة إلى التطبيق ثم اتباع الخطوات الموضّحة للوصول إلى جميع المواقع في وسط مدينة دبي. فبعد تسجيل الدخول، سيتلقى كل ضيف رمزاً للاستجابة السريعة يمكّنه من الوصول إلى الموقع.

ويجب إجراء الحجوزات في مطاعم بوليفارد الشيخ محمد بن راشد وسوق البحار ودبي أوبرا وممشى دبي مول من خلال تطبيق «U من إعمار» حصراً. وسيتم السماح بنسبة إشغال محدودة في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، وبإمكان المجموعات حتى 12 شخصاً الحجز عبر التطبيق حسب توفر الأماكن الشاغرة.

كذلك سيتم تطبيق تدابير عدة للصحة والسلامة في احتفالية «إعمار» لليلة رأس السنة 2021؛ بما في ذلك كاميرات الكشف الحراري، وتدابير التباعد الجسدي وإجراءات الدفع اللاتلامسية، إلى جانب التنظيف والتعقيم المستمرين للمرافق، وذلك بما يتماشى مع التعليمات والتوجيهات التي أصدرتها حكومة دبي.

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