100 % إشغال الفنادق المحيطة ببرج خليفة

المصدر: دبي - عمرو عادل

يشهد القطاع الفندقي في دبي، نسب إشغالات مرتفعة، بالتزامن مع فترة الأعياد واحتفالات رأس السنة، في ظل مساعي السياح والمقيمين للاستفادة من حزم العروض والفعاليات الترفيهية للاحتفال بالعام الجديد.

وأكدت مصادر عاملة في القطاع الفندقي لـ«البيان الاقتصادي»، إن نسب إشغال الغرف الفندقية في الإمارة وصلت إلى 100% في المناطق المحيطة ببرج خليفة وفي المنتجعات الشاطئية، فيما سجلت أسعار الغرف الفندقية ارتفاعاً بشكل ملحوظ خلال ديسمبر الجاري قياساً على أسعار الفترة الماضية، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ بدء جائحة «كوفيد 19».

وأضافت المصادر أن جنسيات الزوار تتنوع بين دول مجلس التعاون وبعض الدول العربية، إضافة إلى المجموعات السياحية القادمة من المملكة المتحدة وأوروبا الشرقية لقضاء بضعة أيام العطلة في دبي.

حجوزات متزايدة

من جانبه، قال غاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة روتانا لإدارة الفنادق، إن الحجوزات المتزايدة نهاية العام خلال فترة الأعياد واحتفالات رأس السنة بلغت حتى الآن 90%، متوقعاً أن تستمر نسب الزيادة التي تسجلها فنادق دبي حتى نهاية ديسمبر، استناداً إلى الحجوزات التي تلقتها من السوق الخارجية من دول الخليج يفضلون دبي لقضاء عطلة نهاية السنة، وأيضاً من كل أنحاء العالم، وتحديداً من المملكة المتحدة وأوروبا الشرقية.

وأضاف إن السياحة الداخلية أسهمت في تحسين نسب الإشغال، حيث تعتبر من أهم ركائز السياحة بالدولة، نتيجة للإجراءات والتدابير التي اتخذتها حكومة الإمارات، والتي أسهمت في عودة السياحة الداخلية.

وجهة آمنة

وقال وليد العوا، مدير عام فندق «تماني مارينا»، إن دبي باتت وجهة سياحية آمنة حول العالم، ومن المدن القليلة التي تباشر أنشطتها السياحية، التي تمثل عامل جذب رئيسياً للزوار إلى جانب الفعاليات الدورية مثل مهرجان دبي للتسوق.

وأضاف إن بعض فنادق دبي سجلت الآن مستويات إشغال كاملة خلال فترة عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة خصوصاً في المناطق القريبة من برج خليفة والفنادق الشاطئية بدعم من السياحة الداخلية والزوار الدوليين، الذين يرغبون في قضاء عطلات في دبي.

إشغال كامل

وقال حسني عبدالهادي، الرئيس التنفيذي لفنادق «كارلتون»: إن فنادق دبي سجلت حركة نشطة للحجوزات خلال الفترة الأخيرة وصلت إلى نحو 85%، ومن المتوقع أن تصل إلى مستويات إشغال كاملة بنسبة 100% في حال استمرار هذه الحركة بالوتيرة نفسها خلال الأيام المقبلة، مؤكداً تطبيق جميع التدابير والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الزوار والنزلاء في ظل الظروف الحالية بسبب الجائحة.

زيادة الحجوزات

قال وليد العوا، مدير عام فندق «تماني مارينا»، بدأنا باستقبال زيادة ملحوظة في الحجوزات من بعض الجنسيات العربية والأوروبية وخصوصاً من السعودية، وذلك للإقامة خلال فترة الأعياد والاحتفال برأس السنة الجديدة في دبي، متوقعاً نسب إشغال تزيد على 90 % خلال هذه الفترة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز