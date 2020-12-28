«دو» تعلن أسماء الفائزين بمسابقة «أجمل شتاء في العالم»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن أسماء أول الفائزين في «تحدي أجمل شتاء في العالم» لالتقاط أجمل معالم الإمارات، كما قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بنشر مقطع فيديو لإعلان الفائزين عبر قنواته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وستشهد المرحلة الأولى من الحملة، والتي تمتد من 15 ديسمبر 2020 حتى 14 يناير 2021، تقديم جائزتين أسبوعياً، قيمة كل منهما 25.000 درهم على مدى أربعة أسابيع، وذلك حتى 14 يناير 2021.

وقد تم إطلاق هذا التحدي بالتعاون بين «دو» والمكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، كجزء من اهتمام الشركة بتسليط الضوء على أبرز الكنوز الطبيعية والتاريخية والتراثية في الدولة، وذلك عبر تشجيع مواطني الدولة والمقيمين على تحميل مشاركاتهم لأجمل وجهات الدولة السياحية والطبيعية على وسائل التواصل الاجتماعي، لفرصة الفوز بجوائز قيّمة.

وقد تمت دعوة المشاركين لنشر صور رقمية أو بانورامية، أو مقاطع فيديو قصيرة لا تزيد مدتها على 30 ثانية، يوثقون خلالها الأنشطة الشتوية التي يقومون بها في جميع أنحاء الإمارات، ومشاركة المحتوى الإبداعي على منصتي «إنستغرام» و«تويتر» عبر وسم #تحدي_أجمل_شتاء_في_العالم.

وعبر الفائزان لهذا الأسبوع، أحمد حسن وسوبوده شيتي، عن سعادتهما البالغة بالفوز. وفي حديثه عن مقطع الفيديو الفائز الذي قام بتصويره ومشاركته، قال أحمد حسن: تعتبر الإمارات بمثابة منصة عالمية تجمع فيها الثقافات، وتسهم في بناء الجسور بين جميع الحضارات، في بيئة تفتخر بماضيها وتعبر عن هويتها التقليدية بشكل استثنائي.

وقد حرصت في هذا الفيديو، على إظهار التنوع الذي تنفرد به الإمارات، كمثال يحتذى به على الصعيد العالمي.

على صعيد آخر، تحدث سوبوده شيتي عن تجربته الخاصة وعن مصدر الإلهام الكامن وراء فوزه، قائلاً: كان هذا العام مختلفاً على نحو كلي عن جميع التجارب التي شهدناها في حياتنا. لقد كان من الرائع بعد فترة طويلة من الالتزام بالتباعد، العودة إلى الحياة الطبيعية، واكتشاف الإمارات من منظار جديد ومختلف.

أسهم هذا التحدي في تعزيز طاقتنا للاحتفال بالحياة، وكان بمثابة مصدر الإلهام، الذي أكد لي أهمية الروح الإيجابية التي تنشرها الدولة، عبر تشجيع أفراد المجتمع على الاستمتاع بالأجواء المميزة، واستكشاف الوجهات المحلية المتنوعة.

وهنأ فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، الفائزين قائلاً: شهد تحدي أجمل شتاء في العالم إقبالاً منقطع النظير، حيث بلغ عدد المشاركات أكثر من 11500 مشاركة منذ 15 ديسمبر، وقد استطاع المشاركون من مؤثرين وصنّاع محتوى ومصورين وأفراد من مختلف فئات المجتمع، تقديم أجمل صورة للإمارات بعيون أهلها، عبر المحتوى الإبداعي الذي قاموا بمشاركته.

لقد غيرت تكنولوجيا الهاتف المحمول الطريقة رؤيتنا للعالم الذي نعيش فيه، ما ألهمنا لإطلاق هذا التحدي الفريد لسكان الإمارات، وتشجيعهم على رؤية مجتمعاتهم وبيئاتهم بعيون جديدة، وتجسيدها في تصاميم مبدعة مفعمة بالحيوية.

وتهدف «دو» عبر هذه المبادرة، إلى الاحتفال بأبهى لوحات التنوّع والثقافة والطبيعة التي تزخر بها إمارات الدولة المختلفة، ونتطلع قدماً لتلقي المزيد من عناصر المحتوى الرائعة والمميزة. ويسعدني تهنئة كل من أحمد حسن وسوبوده شيتي على فوزهما هذا الأسبوع.

وتستمر المرحلة الثانية من التحدي على مدى عشرة أيام من 15 يناير حتى 25 يناير، وتقدم جائزتين كبريين قيمة كل منهما 50,000 درهم. وستقوم دو في نهاية المسابقة، بنشر قصص الفائزين بالتزامن مع الظروف والعوامل التي أسهمت في إلهامهم للمشاركة والفوز، عبر تقديم أجمل مشاهداتهم التي التقطتها عدساتهم.

ويأتي هذا التحدي، على وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار المبادرات المتوالية الداعمة لحملة «أجمل شتاء في العالم»، والتي انطلقت أخيراً ضمن استراتيجية السياحة الداخلية لدولة الإمارات، من أجل تسليط الضوء على مختلف الخيارات السياحية المتنوعة التي تحفل بها إمارات الدولة، وتشجيع المجتمع على استكشاف الخيارات السياحية المتنوعة التي تزخر بها أرض الإمارات.

وقد تم إطلاق هذه الحملة بمشاركة من مختلف الهيئات السياحية في الدولة وبتنسيق من وزارة الاقتصاد، ودعم من المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات.

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