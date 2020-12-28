صفقات يومية رائعة بانتظار زوار «دبي للتسوّق»

المصدر: دبي - البيان

عادت مفاجآت مهرجان دبي للتسوق مرةً أخرى لتقدم لسكان دبي وزوارها فرصة الاستفادة من صفقات التجزئة الرائعة في مختلف أنحاء المدينة في الدورة الحالية من المهرجان.

وسيتم الإعلان عن صفقة واحدة يومياً في إحدى وجهات التجزئة صالحة مدة 24 ساعة فقط أو حتى نفاد الكمية، وذلك بدءاً من 27 ديسمبر وحتى 27 يناير. وسيتم الإعلان عن كل صفقة قبل يوم واحد من توافرها، ولذا يجب على المتسوقين متابعة الموقع الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهرجان لتحقيق أقصى استفادة من العروض المتاحة.

وسيتمكن مستخدمو سناب شات في المدينة من تجربة عدسة سناب جديدة ذات طابع فريد كل أسبوع، وهو ما يضمن تحديثاً مستمراً للمحتوى الاجتماعي الخاص بهم. ويجب على المستخدمين مسح كود سناب الذي سيتم عرضه على جميع حقائب التسوق الخاصة بالمهرجان لاستكشاف العدسة.

ويقدم متجر «ألدو» في ابن بطوطة مول وسيتي سنتر ديرة أسعاراً مخفضة على الأحذية النسائية، كما يقدم المتجر تشكيلة متنوعة تلبي أذواق الجميع. وكذلك تقدم مجموعة «ريفولي» عروضاً ترويجية تستمر ثلاثة أيام، حيث يمكن لسكان دبي وزوارها الاستفادة من الصفقات الرائعة على النظارات أو ترقية مجموعة الساعات الخاصة بهم.

جوائز من ذهب

أعلنت مجوهرات «جوهرة» عن حملة ترويجية مذهلة في جميع متاجرها في دبي، حيث ستمنح العلامة التجارية المتسوقين فرصة لربح جوائز ذهبية. وبالتعاون مع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، ستمنح هذه الحملة الترويجية الفريدة 100 متسوق فرصة ربح كيلو ذهب كل يومين في السحوبات الأسبوعية و3 كيلو من الذهب كجائزة كبرى.

تقام الحملة الترويجية في جميع متاجر مجوهرات جوهرة في دبي والشارقة حتى 30 يناير 2021، وسيحصل المتسوقون على قسيمة سحب عند التسوق بقيمة 500 درهم. وسيتم منح المتسوقين قسيمة سحب واحدة عند شراء المجوهرات الذهبية وقسيمتي سحب عند شراء مجوهرات الماس واللؤلؤ. بالإضافة إلى ذلك سيحصل المتسوقون على قسائم سحب عند شراء الساعات.

وقال توحيد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمجوهرات «جوهرة»: بالتعاون مع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، ومهرجان دبي للتسوق، نودع 2020 مع احتفالات كبرى. لقد صممنا حملتنا الترويجية بطريقة تجعل كل متسوق من مجوهرات جوهرة رابحاً. أيضاً، ستمكّن عروض التخفيضات التي نقدمها حصرياً لعملائنا فرصة لشراء المجوهرات لأنفسهم أو لتقديم الهدايا لأحبائهم والترحيب بالعام الجديد.

وكانت فعاليات مهرجان دبي للتسوق قد انطلقت 17 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 30 يناير 2021 لتقدم لسكان دبي وزوارها العديد من التجارب المتميزة على مدار 45 يوماً بما فيها الأسواق المتميزة والفعاليات الترفيهية والحفلات الغنائية والتخفيضات التي تقدمها مراكز التسوق والمحال التجارية إلى جانب فرص الربح الوفيرة لجوائز قيمة.

وحددت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة للمهرجان، أبرز الأنشطة والفعاليات التي ستقام في مختلف أنحاء المدينة في هذه الدورة للمهرجان وتقام في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة.

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