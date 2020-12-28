«بيما» تسجل 15 ألف بوليصة تأمين في عام واحد

المصدر: دبي - البيان

احتفلت «بيما للتأمين» التابعة لمجموعة «إينوك»، بالذكرى السنوية الأولى لإطلاق عملياتها، حيث سجلت نمواً قياسياً واعداً بتسجيل أكثر من 15 ألف بوليصة تأمين في عامها الأول. وكجزء من برنامج مسرّع الأعمال «نكست» التابع لمجموعة «إينوك»، صُممت «بيما» لإطلاق فرص النمو الرقمي من خلال مشاريع الأعمال الرقمية الجديدة، لتكون بذلك «بيما» الشركة الأولى للتأمين على المركبات عبر الإنترنت.

ورغم تداعيات جائحة «كوفيد19» التي طالت جميع الشركات والمشاريع الناشئة، سجلت الشركة معدل نمو متميزاً في كل شهر، لترسخ بذلك مكانتها كواحدة من أسرع رواد تكنولوجيا التأمين نمواً، ما يعزز من قدراتها في الاستحواذ على حصة متميزة من السوق رغم حداثة عهدها.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: قطعت «بيما» شوطاً طويلاً في غضون فترة زمنية قصيرة، لتحقق بذلك إنجازاً متميزاً يعود الفضل فيه للثقة الراسخة والولاء لعملائنا وموظفينا ووكلائنا. وسنواصل تطوير خدماتنا لإثراء تجربة عملائنا، بدعم من فريقنا المتمرس في استخدام التقنيات والحريص دائماً على تلبية احتياجات العملاء في المقام الأول.

تم إطلاق «بيما» في 2019 بهدف توظيف التكنولوجيا الرقمية كوسيلة لتعزيز التعاون مع العملاء الداخليين والخارجيين. وتعد «بيما» أول خدمة رقمية لتأمين السيارات عبر الإنترنت في المنطقة. وتتمثل ميزتها الفريدة في تحديد رسوم التأمين بحسب المسافة المقطوعة، ويعتبر هذا أكبر عوامل المخاطر في قطاع تأمين السيارات.

تجدر الإشارة إلى أن جميع الهيئات الحكومية كُلّفت بتأسيس مشاريعها من مسرعات الأعمال والمبادرات الرقمية.

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