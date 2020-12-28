تصنيفات رفيعة لـ«ديلويت الإمارات»

المصدر: (دبي - البيان)

حصل قطاع الممارسات الضريبية في «ديلويت الشرق الأوسط - الإمارات»، على عدد من التصنيفات رفيعة المستوى، من قبل مجلة «ديلويت غلوبال - الضرائب الدولية»، تقديراً لأبرز منجزاتها، ومن بينها تصنيف المستوى الأول للضرائب.

وأعرب نعمان أحمد، الشريك المسؤول عن الخدمات الضريبية في «ديلويت»، عن سعادته بهذا التصنيف، قائلاً: سعداء بهذا التكريم، الذي يُعدّ شهادة رفيعة، تؤكد من جديد على قدراتنا في المجال الضريبي، وكذلك التزامنا نحو عملائنا في الشرق الأوسط. ويكتسب هذا التكريم أهمية خاصة، لأنه يأتي في وقت ظلت التقلبات فيه هي العنوان الثابت الوحيد في بيئة الضرائب في منطقة الشرق الأوسط، ما يثبت قدرتنا على التفوق، والإمساك بزمام القيادة، وسط أجواء عدم اليقين التي تلف المنطقة بكاملها.

وحصل قطاع الخدمات الضريبية والقانونية في «ديلويت» على 128 تصنيفاً من المرتبة الأولى. وتثبت هذه المراتب المتقدمة، تركيز «ديلويت» على تقديم الخدمات التي تُحدث تأثيراً مهماً.

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