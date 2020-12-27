«البندر روتانا دبي» يستقبل زواره ببرنامج احتفالات

المصدر: دبي - البيان

أعلن «البندر روتانا» عن برنامج احتفالات رأس السنة الجديدة المحضر بعناية لإرضاء الضيوف وجعل موسم الأعياد لا يُنسى في دبي.

وقال أيمن عاشور، المدير العام لفندق «البندر روتانا وأرجان من روتانا»، إن الحملة الوطنية للسياحة المحلية التي تم إطلاقها أخيراً شجّعت المواطنين والمقيمين على قضاء عطلة الشتاء في الإمارات وحجز إقاماتهم في جميع أنحاء الدولة.

وباتباع شروط الصحة والسلامة الخاصة بـ «كوفيد 19»، فإن مكان الإقامة لدينا جاهز لاستيعاب جميع الضيوف من خلال تقديم أكثر الاحتفالات سحراً، حيث يمكن للنزلاء مشاهدة عروض الألعاب النارية لبرج خليفة ووسط المدينة من الفندق إضافة إلى قوائم طعام فاخرة وترفيه متنوع وخدمة رائعة.

وأضاف عاشور: يوفر البندر روتانا المكان المثالي للاستمتاع بموسم الأعياد مع عائلتك وأصدقائك. سواء أكنت تحتفل بعيد الميلاد، أم رأس السنة الجديدة، أم ببساطة بموسم العطلات، يتمتع الفندق بتجارب فريدة في انتظارك.

وسيستضيف مطعم جاستو الإيطالي ليلة رأس السنة الجديدة، حيث يقدم قائمة محددة من 7 أطباق تضم الأطباق الإيطالية المميزة.

يوفر تراس Gusto في الهواء الطلق في الطابق 18 وجهة مثالية للاستمتاع بعرض الألعاب النارية المذهل في دبي، مع إطلالة رائعة على أفق المدينة الشهير والموسيقى الحية التي يعزفها منسق الموسيقى الداخلي.

وفي الوقت نفسه، ستشجع الحملة التي تستمر لمدة 45 يوماً تحت إشراف وزارة الاقتصاد إلى جانب هيئات السياحة المحلية وبدعم من المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات السكان والمواطنين على استكشاف المعالم السياحية الرئيسية في جميع الإمارات في الإمارات العربية المتحدة.

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