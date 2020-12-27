طلبات ينضم إلى متجر هواوي للتطبيقات في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هواوي عن إضافة تطبيق طلبات، التطبيق المتخصص في مجال خدمات التوصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، إلى متجر هواوي للتطبيقات في الإمارات العربية المتحدة.

ويتوافر تطبيق طلبات الجديد بشكل متكامل تماماً مع منصة خدمات هواوي (HMS) بما يتيح للمستخدمين الاستفادة الكاملة من التطبيق عبر أجهزة هواوي الخاصة بهم. ويعني ذلك أنّه بإمكان مستخدمي أجهزة هواوي في مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا طلب الطعام باستخدام أبرز تطبيق لتوصيل الطعام والبقالة في المنطقة

وتُعدّ الإمارات العربية المتحدة الوجهة الأبرز للمأكولات في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، ولذلك فإنّ الشراكة مع طلبات تمثّل خطوة مثالية لشركة هواوي لتمكين مستخدميها من الاستمتاع بالراحة التي يوفّرها طلب المواد عبر هواتف هواوي الذكية.

وقال تون جيسيلز، الرئيس التنفيذي للعمليات في طلبات: «سعداء بالإعلان عن توفير تطبيق طلبات في متجر هواوي للتطبيقات، ويعني ذلك أنه بإمكان مستخدمي هواتف هواوي الذكية طلب وجباتهم المفضلة والأدوية والمستلزمات المنزلية من مجموعة كبيرة من المطاعم بكل سلاسة.

ونهدف في منصة طلبات إلى جعل عملية طلب وتوصيل الأطعمة والدواء والحاجيات المنزلية أسهل ما يكون للعملاء. كما أنّ الانضمام إلى متجر هواوي للتطبيقات يعني أننا أصبحنا جزءاً من ثالث أكبر سوق للتطبيقات، ما يتيح لنا الوصول إلى عددٍ أكبر من المستهلكين في أسواقنا المستهدفة».

كما سيتم إطلاق بطاقة Moment Card لمستخدمي طلبات، ويتوافر التطبيق حالياً على مساعد هواوي · اليوم. واحتفاءً بانضمام طلبات إلى مساعد هواوي · اليوم، يمكن للمستخدمين الاستفادة من حسوم كبيرة على أوّل طلب يقومون به عن طريق تطبيق طلبات الموجود على مساعد هواوي · اليوم.

ومع مساعد هواوي · اليوم يمكن للمستخدمين بتمريرة واحدة الوصول إلى الخدمات والمحتوى بسهولةٍ كبيرة عبر شاشة واحدة على هواتف هواوي الذكية الخاصّة بهم.

ويمكن للمستخدمين البحث عن التطبيقات المثبّتة محلياً والمذكرات والرسائل الإلكترونية أو تصفح أخبار مخصصة. ويتكامل تطبيق طلبات مع مجموعة خدمات هواوي (HMS)، ما يتيح له الاستفادة من كامل الميزات المبتكرة للمنصة.

والجدير بالذكر أن طلبات يعد أكبر تطبيق لتوصيل الطعام والبقالة في المنطقة، مدعوماً بشبكة تضم أكثر من 24,800 مطعم ومتجر و44,675 فرعاً. ومع إحداثها نقلة نوعية في هذا النوع من الأنشطة، قامت طلبات أيضاً في نهاية عام 2019 بتوصيل البقالة في 30 دقيقة أو أقل.

ويعمل التطبيق في 8 أسواق مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وقد تم الاستحواذ على التطبيق من قبل Delivery Hero، الشركة العالمية الرائدة في توصيل الطعام عبر الإنترنت.

وبدوره قال لو جينغ، نائب رئيس خدمات هواوي للشركاء وتطوير المنظومة لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: «تواصل هواوي سعيها لضمان وصول مستخدمينا إلى تطبيقات وخدمات عالية الجودة. ونتيجة لذلك، يسعدنا انضمام تطبيق طلبات إلى متجر هواوي للتطبيقات.

ويتيح التطبيق الجديد لمستخدمي هواوي طلب الطعام من مجموعة واسعة من المطاعم، بالإضافة إلى المستلزمات المنزلية والأدوية، عبر هواتفهم الذكية. وتعكس إضافة طلبات تسارع نمو شعبية متجر هواوي للتطبيقات بين المستهلكين والشركات والمطوّرين».

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