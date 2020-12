كتب وسلاسل علمية حصاد مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» 2020

المصدر: دبي - البيان

أصدر مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» خلال العام 2020 سلسلة من الإصدارات العلمية المتميزة التي ضمت كتباً أصيلة، وكتباً مترجمة وسلاسل دراسات متخصصة في المجالات كافة، السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والثقافية.

وتضمنت قائمة الإصدارات أربعة كتب من موسوعة الحركات الإسلامية، وهي «جماعة الإخوان المسلمين: ظروف النشأة والتأسيس» و«الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين: الأهداف.. الوظائف.. المستقبل». و«التنظيم الخاص لجماعة الإخوان المسلمين: الأهداف السمات المستقبل.. والبناء الاقتصادي لجماعة الإخوان المسلمين.. شبكات المال والأعمال».

وقد تم ترجمة هذه الكتب إلى خمس عشرة لغة عالمية هي (الإنجليزية، الفرنسية، العبرية، الصينية، الإسبانية، اليابانية، الإيطالية، الألمانية، الأوردو، الروسية، الكورية، الفارسية، التركية، الماليزية، الإندونيسية).

كما صدر عن المركز كتاب باللغة الإنجليزية تحت عنوان «كوفيد 19: التحولات الجيواستراتيجية العالمية وآفاق المستقبل» شارك فيه نخبة من الباحثين والخبراء الدوليين المتخصصين في المجالات الاقتصادية والاستراتيجية والسياسية والأمنية والتكنولوجية.

كما صدر عن المركز كتاب مترجم بعنوان «The Closed Circle: joining and leaving the Muslim brotherhood in the west»، لمؤلفه لورينزو فيدينو، وتم نشره باللغة العربية تحت عنوان «الدائرة المغلقة: الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين والانشقاق عنها في الدول الغربية».

كما أصدر المركز سلاسل متخصصة الأولى بعنوان «اتجاهات استراتيجية»، وقد صدر من هذه السلسة أربعة أعداد تتناول التطورات الجيوسياسية والاستراتيجية والأمنية التي شهدها العالم في ظل جائحة (كوفيد19)، وخصوصاً فيما يتعلق بحدود التغيير المحتمل في النظام العالمي والتحول في توزيع هيكل القوى في النظام الدولي.

والسلسلة الثانية بعنوان «اتجاهات اقتصادية»، وقد صدر عنها عددان، وتركز على تحليل التطورات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي وأسواق الطاقة العالمية.

كما أصدر المركز 50 دراسة، و 23 من أوراق سياسات، و263 تقديرات موقف ومقالات خلال العام 2020 لاستقراء وتحليل القضايا الدولية والمستجدات الطارئة في الساحة الإقليمية العربية والدولية حسب المتغيرات.

مشاركات دولية

وشارك مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2020، وذلك بمجموعة متميزة من الإصدارات العلمية التي تضم الكتب وسلسلة اتجاهات استراتيجية وسلسة اتجاهات اقتصادية، التي تغطي العديد من المجالات، السياسية والأمنية وحركات الإسلام السياسي.

كما أجرت «إدارة الباروميتر العالمي» بالمركز تسعة استطلاعات رأي، أهمها: استطلاع رأي مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة حيال أزمة فيروس (كوفيد19). بالتعاون مع (الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث)، واستطلاع رأي حول لقاحات ما بعد (كوفيد19).

بتاريخ سبتمبر 2020، واستطلاع رأي حول «اتفاقيات السلام العربية – الإسرائيلية الجديدة» سبتمبر 2020. واستطلاع للرأي حول «جماعة الإخوان المسلمين والدولة الموازية: إدارة الصراع ضد الدولة الوطنية». كما نظم المركز 21 فعالية بحثية تنوعت ما بين المؤتمرات والندوات والمحاضرات.

وبهذه المناسبة أكد الدكتور محمد عبدالله العلي مدير عام مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن «تريندز» استطاع أن يرسخ مكانته ضمن أفضل مراكز البحوث في المنطقة والعالم خلال الفترة الماضية، وباتت مخرجاته البحثية عنواناً للرصانة العلمية، وأصبحت متواجدة في المكتبات العالمية الكبرى، كما أن فعالياته العلمية، وخصوصاً الندوات والمؤتمرات والمنتديات، تحظى بمتابعة كبيرة من جانب الخبراء والمتخصصين في مختلف دول العالم.

وأكد أحمد الاستاد رئيس قطاع البحث العلمي والمستشار العلمي لمركز «تريندز»، أن هذه الإصدارات تتسم بالموضوعية والرصانة العلمية، وقد أعدت وفق ضوابط صارمة وأسس علمية سليمة، جعلت منها مرجعاً رئيسياً للكثير من الباحثين العرب والأجانب.

معايير

ومن جانب آخر، أوضح عيسى الرئيسي مدير إدارة النشر العلمي والمعارض بالمركز، أن «تريندز» يستند في عمله إلى مجموعة من المعايير البحثية والأكاديمية الصارمة التي عززت مصداقيته على المستويين الإقليمي والدولي، تتمثل في: الموضوعية في طرح القضايا ومناقشتها، والدقة والمصداقية في عرض المعلومات والأفكار، والشفافية في تحليل المخرجات وتقديمها، والمهنية في الطرح والتحليل والعرض، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المعايير الأساسية تتمثل في التزامه بالأمانة العلمية وقيم الإبداع والابتكار والتميز في عمله.

