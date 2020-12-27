«سيتي سنتر الزاهية» يحتضن أبرز العلامات التجارية

المصدر: الشارقة - البيان

اتخذت شركة «ماجد الفطيم»، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، خطوة مهمة في إطار جهودها نحو تحقيق رؤيتها الطموحة لـ«سيتي سنتر الزاهية»، أحدث الوجهات لنمط حياة جديد وتجربة التسوق التي ستصل قريباً إلى إمارة الشارقة. يأتي ذلك بعد توقيع اتفاقية بين «ماجد الفطيم العقارية» واثنتين من أكبر مؤسسات البيع بالتجزئة والضيافة في المنطقة، مجموعة «أزاديا» ومجموعة «لاندمارك».

وسيتيح هذا الاتفاق، الفرصة للشركات والعلامات التجارية الإقليمية بتقديم مجموعة واسعة من المتاجر ذات المستوى العالمي والتي تشمل «بيرشكا» و «زارا» و«بول اند بر» و «فيرجن» من مجموعة «أزاديا»، بالإضافة إلى «سنتر بوينت» و«هوم سنتر» و«ماكس للألبسة» و«إي ماكس» و«ستيف مادن» و«بابلوسكي» و«ايكو» من مجموعة «لاندمارك». وبذلك، سيتميّز «سيتي سنتر الزاهية» كوجهة تسوق فريدة من نوعها، تحتضن مجموعة متنوعة من متاجر التجزئة والترفيه تعكس أسلوب حياة فريد يلبي كافة متطلبات أفراد المجتمع.

ويضم أيضاً سيتي سنتر الزاهية ، الذي يمتد على مساحة تغطي أكثر من 136200 متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير، والذي تم تأجير نحو 70% منها، مركز «كارفور» و«يلا! بولينج» و«ماجيك بلانيت» و«ڤوكس سينما» إلى جانب العلامات المميزة من تجارب «ماجد الفطيم» التي ستضيف مجموعة واسعة من خيارات تناول الطعام والترفيه.

وقالت شيرين الخطيب، الرئيس التنفيذي لمراكز التسوق لدى ماجد الفطيم العقارية: نفتخر في ماجد الفطيم، بأننا نحقق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم. ونحن نهدف إلى تقديم تجارب شخصية تناسب جميع الأذواق، التي تمتد أبعد من تعاملات البيع بالتجزئة، ومن شأنها إغناء مجتمعاتنا بطرق وأساليب تشكل مصدر فخر واعتزاز لأفراد مجتمعنا لسنوات مقبلة. ونؤمن أن «سيتي سنتر الزاهية» سوف يكون بمقدوره تحقيق هذا الإنجاز وأكثر لسكان وزوار الشارقة.

من جهته علّق سعيد ضاهر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أزاديا» على هذه الاتفاقية قائلاً: نحن سعداء جداً بشراكتنا مع «ماجد الفطيم العقارية»، والتوسع لمجموعتنا المتميزة من العلامات التجارية إلى إمارة الشارقة، ومنح المزيد من الأشخاص في جميع أنحاء الإمارة، إمكانية الوصول إلى التنوع والجودة التي ليس فقط يطلبونها، بل يستحقونها. ومن الواضح، أن «سيتي سنتر الزاهية» سيصبح ركيزة أساسية للمجتمعات المحيطة به. نتطلع قدماً إلى لعب دور مهم في المساعدة على تحقيق تجارب فريدة من نوعها لا تنسى في مركز التسوق الجديد لسكان وزوار الشارقة لتحقيق المتعة لهم.

وقال مانو جيسواني، مدير مجموعة «لاندمارك»: يشكل تاريخنا في مجموعة «لاندمارك»، الذي نفتخر به والممتد منذ العام 1973، دافعاً وحافزاً لنا لتحقيق المزيد والارتقاء بمستوى تجارة التجزئة على الصعيد الإقليمي. واليوم، ندير ونشغل أكثر من 2300 متجر موزعة في 22 بلداً، ونقدم قيمة استثنائية للعملاء. ونحن نهدف إلى القيام بذلك أيضاً لسكان الشارقة، وأن نوفر للمتسوقين في الإمارة التنوع والجودة والخدمة التي ينتظرونها.

ويضم «سيتي سنتر الزاهية» بالإضافة إلى المراكز الاجتماعية والرياضية والسينمائية، مساحات عمل مهنية وتعليمية. ويتميز باحتوائه على مساحة كبيرة تتيح إمكانية الوصول إلى مطاعم داخلية وخارجية ومساحات خاصة لألعاب الأطفال ومنطقة خاصة للفنون.

يُعتبر مشروع «الزاهية» جزءاً من شراكة استراتيجية بين شركة «ماجد الفطيم العقارية» و«الشارقة لإدارة الأصول»، ومن المخطط أن يكتمل المشروع بالكامل بحلول عام 2023 وسيتضمن 3700 منزل، من شأنها أن تلبي احتياجات ومتطلبات العائلات العصرية والطموحة التي تتوق للتمتع بأفضل المرافق السكنية الحديثة.

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