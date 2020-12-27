جمارك دبي أول جهة عالمية تحوز شهادة «مختبر معتمد»

المصدر: دبي - البيان

كللت جمارك دبي جهودها في ترسيخ ثقافة الابتكار بحصول «مركز المستقبل للبحث والتطوير» في الدائرة على شهادة «مختبر ابتكار» معتمد من المعهد العالمي للابتكار ومقره الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح أول دائرة جمركية في العالم تحصل على هذا الاعتماد العالمي.

ومنح المعهد العالمي للابتكار «مركز المستقبل» شهادة الاعتماد بعد قيامه بعدد من عمليات التقييم شملت الاستراتيجية ودعم منظومة الابتكار والتصميم والبنية التحتية والأمن والسلامة والموارد ونضوج الابتكار، حيث يعتبر المعهد جهة عالمية رائدة في مجال الاعتمادات والتي تدير برنامج اعتماد ابتكار شامل للأفراد والمؤسسات.

وأعرب أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي - بهذه المناسبة - عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز الكبير خلال استقباله فريق إدارة ابتكار الخدمات بحضور جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي، مؤكداً أن الدائرة حددت أهدافاً تعنى مباشرةً بالتركيز على استشراف المستقبل والابتكار وإسعاد جميع المعنيين واستطاعت ترسيخ ثقافة الابتكار في جميع قطاعاتها وعملياتها التشغيلية حيث أسهمت الابتكارات المتطورة والخدمات الجمركية الذكية في تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات التي وضعتها في مصاف الدوائر الجمركية الأكثر تميزاً على مستوى العالم.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي وصف جمارك دبي بأنها رائدة عالمياً في الاتجاه إلى التقنيات الحديثة والرقمنة في تشغيل عملياتها كما حققت إنجازاً غير مسبوق عالمياً بحصولها على تصنيف مؤسسة رائدة (Leader) في الابتكار وستواصل جمارك دبي التزامها بتقديم الدعم والرعاية لكافة الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات وإمارة دبي على خارطة الابتكار العالمية لا سيما في المجالات المتعلقة بمواكبة أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه أكد الدكتور حسام جمعة مدير إدارة ابتكار الخدمات في جمارك دبي أن حصول جمارك دبي على هذا الاعتماد يعكس نجاح أسلوب الدائرة في تطبيق مفاهيم الابتكار ويعزز البيئة المحفزة للابتكار في الدائرة وهو ما يتحقق بفضل التوجه الحكومي بإقامة مثل هذه المختبرات المحفزة للابتكار والتي تدعم التفكير المبتكر في مؤسساتنا، مشيراً إلى أهمية دور مختبرات الابتكار في تطوير العمل الحكومي وتوفير الوسيلة الأنسب للبحث واستكشاف الأساليب الجديدة لتطوير خدمات حكومية مبتكرة.

وأضاف أن هذه الجهود أثمرت بحصول الدائرة على 18 اعتماداً لمشاريعها الابتكارية المطبقة من المعهد العالمي للابتكار على مختلف المستويات بما فيها المستوى الثالث التي تتمثل بابتكارات القيمة المضافة والابتكارات التحويلية مثل منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود وتطبيق المنسق الذكي والتدقيق الروبوتي ومحرك المخاطر التنبؤي وغيرها التي تستخدم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتي تدعم بشكل رئيسي أيضاً استراتيجية التحول الرقمي في الدائرة.

ويختص المختبر التابع لإدارة ابتكار الخدمات بتبني الفرص الابتكارية التي تهدف للوصول إلى أفضل الأساليب في تطوير خدمات مبتكرة وذلك عن طريق توفير أنشطة للنماذج الأولية والبحث والتطوير، وتجربة المتعامل والاستشارات في مجال الابتكار وبناء القدرات بالتعاون مع الوحدات الداخلية والشركاء من القطاع الحكومية والخاصة والأكاديمية.

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