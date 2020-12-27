364 شركة سياحية جديدة في دبي 2020

المصدر: دبي - بشار باغ

كشف خالد المري مدير أول التصاريح التجارية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن الإمارة استقطبت منذ بداية العام الجاري حتى الآن، 364 شركة سياحية جديدة، وفقاً لبيانات الرخص الجديدة المتخصصة في الأنشطة السياحية، والتي أصدرتها الدائرة خلال عام 2020.

وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، أشار المري إلى أن تعامل دبي بكفاءة واقتدار مع تداعيات الجائحة، ونجاحها في دفع عجلة العمل بكافة القطاعات، وسط أجواء آمنة مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، انعكس إيجاباً على حركة تأسيس الأعمال في كافة الأنشطة، بما يشمل النشاط السياحي، ما يرسخ الآفاق الواعدة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن اقتصادية دبي، تعمل بكل طاقتها، إلى جانب كافة الجهات الحكومية الأخرى، لمواصلة تطوير بيئة ممارسة الأعمال في الإمارة، وتعزيز كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية لمجتمع الأعمال.

ولفت إلى أن إجمالي الشركات العاملة في القطاع السياحي بدبي، يصل إلى 2549 شركة، ويشكل نشاط «منظم رحلات سياحية داخلية»، أبرز الأنشطة الفرعية المصنفة ضمن القطاع، حيث تخصص به 1277 شركة، يليه نشاط «وكيل سفر وسياحة» بـ 651 شركة، بالإضافة إلى 265 شركة عاملة في نشاط «منظم رحلات سياحية خارجية»، فضلاً عن 29 شركة عاملة في نشاط «خدمات الإرشاد السياحي»، بالإضافة إلى 23 «وكيل عام معتمد لخط طيران جوي أو أكثر».

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