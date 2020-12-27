1.6 مليون مسافر عبر مطار دبي في نوفمبر بنمو 8.2 %

المصدر: دبي - عمرو عادل

ارتفعت أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، خلال شهر نوفمبر الماضي، إلى 1.585 مليون مسافر، بنمو 8.2 %، مقارنة بـ1.465 مليون مسافر، خلال أكتوبر السابق عليه، بحسب بيانات هيئة دبي للطيران المدني.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد المسافرين، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي وصلت إلى 24.1 مليون مسافر.

وبحسب بيانات هيئة دبي للطيران المدني، نجح قطاع الطيران في دبي بتحقيق مستويات نمو إيجابية، خلال الشهور الماضية، منذ السماح باستئناف الحركة الجوية في يوليو الماضي، حيث وصل عدد الحركات الجوية عبر مطاري دبي وآل مكتوم، خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر إلى 191 ألف حركة طيران، منها 166.6 ألف حركة في مطار دبي، و24351 حركة في مطار آل مكتوم.

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