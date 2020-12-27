2999 هبة عقارية في دبي بـ14.8 مليار درهم

المصدر: (دبي - مشرق علي حيدر)

وثقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 2999 هبة عقارية بقيمة 14.8 مليار درهم منذ بداية 2020، وكانت حصة هبات الفلل السكنية هي الأعلى مقارنة بهبات الأراضي والشقق السكنية والتجارية.

وطبقاً لبيانات الدائرة، فقد جرى تسجيل 9.2 ملايين درهم معاملات هبة لـ790 فيلا سكنية تركزت في مناطق الثنية الرابعة (80 معاملة)، ونخلة جميرا (41 معاملة) ووادي الصفا 7 (38 معاملة) في حين جرى تسجيل 3 مليارات درهم قيمة معاملات 244 قطعة أرضٍ سكنية وتجارية تركزت في مناطق وادي الصفا 2 (18 معاملة) والجداف (18 معاملة) والثنية الرابعة (16 معاملة) وبحسب البيانات الرسمية عام 2020، فقد جرى تسجيل 2.6 مليار قيمة معاملات هبة 1965 وحدة سكنية وتجارية تركزت في مناطق الخليج التجاري (300 معاملة) ومرسى دبي (326 معاملة) تلتها منطقة برج خليفة (144 معاملة).

وتقدم الهبات العقارية عموماً من مالك العقار (كامل/‏‏ جزئي) للأقارب من الدرجة الأولى كالزوج للزوجة، ومن الأب للابن. ويتحتم تسجيلها في دائرة الأراضي والأملاك وفقاً لإجراءات تتطلب وثائق وبيانات محددة.

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