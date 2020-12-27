دبي تعد العالم باستقبال باهر لـ 2021

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

وعدت دبي سكانها وزوارها في كل مكان في العالم باستقبال غير مسبوق لعام 2021 عبر عروض فريدة للألعاب النارية والليزرية ونوافير المياه وطائرات درون في مناطقها الشهيرة، وأبرزها وسط المدينة وسط إجراءات احترازية ووقائية وأجواء آمنة وانسيابية عالية في حركة المرور.

واستبقت إعمار العقارية العد العكسي لوداع 2020 بعد عكسي لجاهزية وسط مدينة دبي، حاضنة برج خليفة أعلى ناطحة سحاب في العالم، لاستقبال المحتفلين، بأجمل حفل في الوطن الأجمل.

وخصصت الشركة فريقاً متكاملاً من العاملين في مجال التصميم والهندسة والإدارة المجتمعية وتسويق الفعاليات بالتخطيط وتنظيم الحدث مدة تزيد على 4 أشهر من أجل تقديم عرض غير مسبوق يعلن عن بداية عقد جديد. وتتضمن العروض الاحتفالية، عرض الألعاب النارية، وعرض الصور على واجهة البرج، والعروض الموسيقية والنافورة الراقصة.

وسيستمتع زوار الحدث الذي سيزين منطقة وسط مدينة دبي أو من يتابعونه عبر البث الحي أو الرقمي من جميع أنحاء العالم بعروض وأجواء احتفالية مبهرة. إضافة إلى ذلك تستقبل حديقة البرج العائلات للاستمتاع بالعروض الحية وستتوافر أيضاً شاشة عملاقة ستقوم بعرض احتفالات ليلة السنة من جميع أنحاء العالم.

وقال العضو المنتدب في شركة إعمار العقارية، محمد علي العبار، «نؤمن بأن تقديم عرضٍ يليق بمكانة دبي العالمية، هو مسؤوليةٌ كبيرة تقع على عاتقنا، كما أننا عقدنا العزم على تقديم حدثٍ أكبر وأكثر تميّزاً هذا العام.

وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم تحدياتٍ جمّة، فإننا ما زلنا متّحدين، وسنستقبل العام الجديد ونحن أكثر قوةً من ذي قبل. إن رسالة دبي للعالم هي الأمل والتفاؤل والإيجابية، ومن جانبنا، سنبذل كل ما بوسعنا لتطبيق تلك القيم ونشر السعادة والإيجابية بين الناس من خلال تنظيمنا احتفالية إعمار لرأس السنة 2021».

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