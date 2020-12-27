توقع نمو اقتصاد الإمارات 2.3 %

المصدر: (دبي- وائل الخطيب)

من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 2.3 % سنوياً على مدار الـ15 عاماً المقبلة بحسب تقرير نشرته مجموعة (CBER) البريطانية لأبحاث الاقتصاد والأعمال أمس.

وقال الجدول الدوري السنوي لآفاق النمو 2028 «الذي أصدرته المجموعة البريطانية، إن الإمارات أصبحت على مدى السنوات الأربع الماضية، أكثر قدرة على المنافسة من حيث بيئتها التنظيمية» متوقعاً أن تشهد على مدار الخمسة عشر عاماً المقبلة تحسناً طفيفاً في ترتيبها بجدول رابطة الاقتصاد العالمي، حيث ترتفع إلى المرتبة 32 عام 2035 من المركز 35 في 2020. وتوقع التقرير أن يحقق اقتصاد السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي نمواً بمعدل 2.9% من 2021 إلى 2025 و2.3% من 2026 إلى عام 2035.

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