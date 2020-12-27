الإمارات أكبر سوق للإنشاءات إقليمياً

المصدر: (دبي-وائل الخطيب)

عززت الإمارات مكانتها كونها أكبر سوق للإنشاءات في الشرق الأوسط، من حيث ترسية عقود البناء، خلال العقدين الماضيين، واستحوذت على أكثر من 443 مليار دولار (1.62 تريليون درهم) من عقود مشاريع البناء والبنية التحتية ونحو 41% من قيمة عقود البناء في دول التعاون منذ 2004.

وقالت «ميد»: إن الاستثمار الخاص في قطاع العقارات بدبي يعتبر المحرك الرئيسي للبناء في الإمارات، إذ استحوذت المشاريع العقارية في دبي على أكثر من 46% من عقود البناء، التي تمت ترسيتها في الإمارات على مدى السنوات الـ 16 الماضية، و19% من العقود الممنوحة في الخليج.

وأوضحت المجلة أن قطاع البناء يعد محورياً في هذا النمو، حيث قدم بعضاً من أكثر المشاريع شهرة ليس فقط في المنطقة، ولكن على مستوى العالم، لكن بعد 20 عاماً من النمو مدفوعة بالإنفاق الرأسمالي الضخم وزيادة الطلب على العقارات والاستثمار في البنية التحتية، فإن التنمية المستقبلية لدولة الإمارات ستتشكل من خلال الحاجة إلى زيادة كفاءة الطاقة ومجتمعات أكثر سعادة، مع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

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