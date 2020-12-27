إكسبو دبي يصيغ ملامح الوضع العالمي الطبيعي الجديد

المصدر: إعداد: بشار باغ

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أكد مسؤولون دوليون ومفوضو أجنحة دول ومنظمات مشاركة في إكسبو دبي، أن الحدث سيلعب دوراً محورياً خلال العام المقبل باعتباره منصة انطلاق مسيرة تعافي اقتصاد العالم وعودة الانفتاح الدولي وصياغة ملامح الوضع العالمي الطبيعي الجديد في مرحلة ما بعد الجائحة، حيث يشكل فرصة حيوية أمام جميع المشاركين لدفع عجلة الاقتصاد في كل بلد وزيادة التبادل التجاري والاستثماري وبحث الفرص الواعدة وبناء شراكات جديدة من شأنها صياغة مستقبل أكثر إشراقاً للإنسانية.

وقالوا إن المعرض سيتيح للدول مناقشة تجاربها في التعامل مع تحديات الجائحة وتبادل الخبرات المكتسبة في المجالات الطبية والعلمية والتقنية، فضلاً عن التعريف بالمقومات التنافسية والاستثمارية والسياحية والثقافية لكل بلد واستعراض ابتكاراتها وصناعاتها وثقافاتها والفرص التي تزخر بها للشركات والمستثمرين الدوليين، مؤكدين في رسالة مرئية بثتها قناة إكسبو دبي على يوتيوب أن الحدث يشكل منصة فريدة لبحث آليات التعاون الدولي في كافة المجالات واستشراف مستقبل القطاعات الرئيسية وخاصة المرتبطة بمزاولة الأعمال بعد الجائحة.

مشاركات مثمرة

قال ليفي مادوكيه رئيس الشراكات الاستراتيجية في منظمة الاتحاد الأفريقي ومفوض عام المنظمة في الحدث:«نتطلع قدماً لكي نأخذ العالم في رحلة رائعة حول القارة الأفريقية ومشاركة التاريخ ومسيرة التنمية المتواصلة بأسلوب جديد وغير مسبوق والتعريف بالمواهب التي تزخر بها القارة وبثقافاتها الغنية والمتنوعة وجاهزيتها لممارسة الأعمال، وستترك هذه الرحلة لدى ملايين الزوار ذكريات دائمة».

توقع مختار عطار مفوض عام الجزائرأن يشكل إكسبو دبي مرحلة هامة للمشاركات المثمرة وتلاقح الأفكار من أجل دعم تقدم الإنسانية نحو مستقبل مشرق زاخر بالسلام.

أكد مارك جالابيرت وزير دولة للابتكار والتنويع الاقتصاد في أندورا ومفوضها العام في الحدث أن إكسبو دبي يشكل فرصة رائعة تنضم خلالها أندورا إلى العالم في مكان مميز يشكل منصة مثالية لمشاركة المعارف والخبرات والتعلم من بعضنا البعض وجهاً لوجه من أجل مواجهة جميع التحديات المستجدة.

أوضحت ألبينا أسيس أفريكانو المفوض العام لأنغولا، أن بلادها ستركز خلال الحدث على الاشتراك مع باقي الدول المشاركة في الحدث من أجل معالجة العديد من القضايا الرئيسية على غرار الديمقراطية والبيئة والمساواة بين جميع البشر.

تعزيز الفرص

قال لي يونغ يونغ مدير إدارة الشؤون الاجتماعية في رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»:«يتطلع جميع العاملين في آسيان للمشاركة بفعالية في المعرض لما يشكله من منصة ممتازة لعرض قصة دول الرابطة والتعريف بالجهود التي تبذلها مجتمعاتها من أجل تعزيز الفرص المتاحة أمام 680 مليون نسمة من سكان دول المنظمة».

أكد جاستن مكغوان مفوض عام استراليا أن المعرض سيكون أول حدث عالمي ضخم يقام في مرحلة ما بعد الجائحة، وبالتالي يشكل بالنسبة لأستراليا منصة فريدة للتعرف بما تتمتع به البلاد من روح التفاؤل والثقافة والتنوع بالإضافة إلى الابتكارات الاسترالية البارزة عالمياً وكيف يمكنها إثراء حياة الناس وتحقيق المساواة للجميع. وأضاف:«نتطلع قدماً بكل حماس وشغل للمشاركة في المعرض ليس فقط لعرض ثقافتنا وابتكاراتنا بل للتعاون مع الأمم الأخرى من كافة دول العالم لتحويل أفكار اليوم إلى واقع الغد».

أشارت نيكول هوفميستر كراوت وزيرة الشؤون الاقتصادية والعمل والإسكان في ولاية بادن وتينمبيرغ الألمانية إلى أن المعرض يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للولاية، إذ يتيح لها للمرة الأولى تقديم الميزات الابتكارية ونقاط القوة الإبداعية.

لفت بتريك فيركوترين دروبل مفوض بلجيكا إلى أن بلاده تتطلع قدماً نحو الدفعة القوية التي سيعطيها المعرض للاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الجائحة، حيث سيجمع أهم الأطراف الفاعلة في العالم وأكثرها تأثيراً في مجال الأعمال والعلوم.

وقال لوكناث شارما وزير الاقتصاد ومفوض عام مملكة بوتان، إننا سنتمكن من التعريف بما تتميز بها بوتان من ثقافة فريدة وطبيعة ساحرة.

قال توميلينغ تيسيلتسو مدير عام جناح بوتسوانا:ستعرض بوتسوانا ما تتميز به من تكامل كمكان للعيش والاستثمار والعمل بالإضافة إلى مكوناتها الثقافية من موسيقى وفنون».قال سيرجيو سيغوفيا رئيس أبكيس ومفوض عام البرازيل:« يمثل مناسبة مثالية لتقديم صورة البرازيل كبلد منفتح وعصري زاخر بالفرص أمام العالم ونطمح للقاء العالم في دبي في حدث سيساعدنا جميعاً على تعزيز وتيرة التعافي الاقتصادي وصناعة مستقبل العالم بعد الجائحة».

أفاد ألين كويانغوزو مفوض افريقيا الوسطى:«نتطلع قدماً نحو إكسبو دبي لمشاركة الأفكار والتقنيات التي تساعد في بناء عالم أفضل».

قالت فلافيا سانتورو رئيسة مؤسسة تنمية الصادرات الكولومبية «برو كولومبيا»: المعرض يشكل مركز لتعافي الاقتصاد العالمي وفرصة عظيمة للترويج للبلاد كوجهة بارزة للاستثمار والسياحة.

قال ويليام رويبن سوتو مفوض كوستاريكا، إننا ملتزمون تماماً بالتعاون مع الدول المشاركة لتحفيز الاستدامة والتسامح والابتكار وإتاحة الفرص للجميع للنجاح أمام تحديات مرحلة ما بعد الجائحة.

قال جيري بوتوزينك مفوض التشيك: سنعرض في إكسبو دبي تقنية حديثة للزجاج وغيرها الكثير.

عالم أفضل

لفت هيوغو ريفيرا فيرنانديز نائب رئيس الوزراء للشؤون الخارجية والاقتصادية والتعاون الدولي في الدومينيكان إلى أنه علينا استغلال جميع الفرص لإعادة إطلاق مسيرة النمو الاقتصادي.

قال جوري راتاس رئيس وزراء أستونيا: يكتسب المعرض أهمية كبيرة بالنسبة لأستونيا إذ سيساهم في بناء روابط وعلاقات جديدة وفتح أسواق جديدة للشركات.

قال شاهين علي الأمين العام لوزارة الصناعة والسياحة والتجارة في فيجي: نأمل أن يشعر الزوار بتجربة الحياة في فيجي واستكشاف الفرص التي سنقدمها للعالم.

أكد سيفيري كينالا مفوض عام فنلندا، أن المعرض فرصة للتعرف على دور التقنيات والابتكارات في مختلف المجالات، ونتطلع لنكون جزءاً من حدث عالمي يرحب بحقبة جديدة من النمو والتعاون.

قال جبرايل نتوغو مفوض عام الغابون: يمثل الحدث فرصة حيوية للتعريف بثراء طبيعة بلادي وتنوعها البيولوجي.

أجواء فريدة

قال سيباستيانو روسيتو نائب مفوض عام ألمانيا ومديرعام جناحها: بعد فترة التباعد الاجتماعي سيكون الحدث أكثر أهمية من أي وقت مضى، فالأجواء في إكسبو فريدة وبعد حالات الإغلاق الشامل في العالم، سيكتسب الحدث خصوصية أكبر.

أكد تزابولكس تاكاس مفوض عام هنغاريا، أن بلاده تهدف للتواصل والتعاون مع الدول والأفراد من مختلف أنحاء العالم بناء مستقبل مستدام لعالم ما بعد الجائحة.

قالت سانغيتا ريدي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الهند: فرصة حيوية لعرض أحدث التوجهات وبناء الشراكات في ظل تأقلم العالم مع الوضع الطبيعي الجديد بناء مستقبل لعالم جديد، وتتطلع الهند لمشاركة الأفكار والاحتفال بالإنسانية والعمل نحو بناء نظام عالمي جديد أكثر عدلاً ومساواة للجميع.

أوضح إيدن كرونين سفير إيرلندا في الدولة ومفوضها في الحدث: يتيح فرصاً لأمم العالم من أجل الالتقاء ومواصلة تجاوز تداعيات الجائحة.

إعادة التواصل

أكد إليعازر كوهين مفوض إسرائيل في الحدث، أن شعار المعرض يكتسب أهمية أكثر من أي وقت مضى، إذ كل شيء الآن بات عابراً للحدود بين الدول بما في ذلك الأوبئة، مشيراً إلى أن إسرائيل ستقدم للعالم اسهاماتها في كافة المجالات، كما ستنظم فعاليات ثقافية وأكاديمية واقتصادية بالتعاون مع الإمارات ودول أخرى لضمان تحقيق التقدم في القضايا التي تهم الجميع.

قال باولو جليسنتي مفوض عام إيطاليا: باعتباره أول حدث دولي ضخم بعد الجائحة في 2021، يشكل إكسبو دبي فرصة فريدة لا تتكرر لإعادة التواصل بين العقول من أجل خلق مستقبل أفضل، ومع تزامنه مع الذكرى الخمسين لقيام اتحاد الإمارات، نتطلع جميعاً نحو إكسبو يرسم ملامح نموذج جديد للفعاليات العالمية.

وقالت إيسي جاردنر مفوض عام جمايكا: يشكل المعرض فرصة رائعة لبلد كاريبي صغير مثل جمايكا للتعريف بمقوماتها وثقافتها الفريدة بالتزامن مع التعلم من تجارب الآخرين.

أبعاد مستقبلية

قال تومياسو ناكامورا مفوض عام اليابان: من خلال الجمع بين تجارب لتعامل الأفراد مع التقنيات ومع الأفكار ذات البعد المستقبلي والعالمي وانصهارها في بوتقة واحدة، ستساهم اليابان في تحسين عالمنا.قال فريدون حرتوقة مفوض عام الأردن: فرصة لاستعراض ثقافتنا وتقنياتنا أمام العالم، ونتطلع قدماً لاجتماع العالم بهدف مشاركة الأفكار والتقنيات التي تساعد في بناء مستقبل أفضل.

قال ألان تشيزونوسوف، مفوض عام كازخستان:بوصفنا الدولة المستضيفة لإكسبو أستانة 2017، نرحب بالحدث العالمي باعتباره منصة للتعاون الدولي من أجل خلق مستقبل مشترك.

أكد بيونغ أوه كون مفوض كوريا الجنوبية أن المعرض يشكل بالنسبة لكوريا الجنوبية فرصة لا غنى عنها لعرض ثقافتها المتفردة وتقنياتها المتقدمة أمام العالم.

قال بوبين ماسويبيه مفوض عام مملكة ليسوتو:نتطلع قدماً لاكتساب كم كبير من المعارف حول التقنيات الحديثة التي ستقدمها الدول المشاركة.

سبل جديدة

قالت ماجي ناجيل مفوض عام لوكسمبورغ: نتطلع قدماً لإعطاء لمحة عن بلدنا أمام ملايين الزوار، ونطمح للاحتفال سوياً بالإنسانية وباستكشاف سبل جديدة لتشكيل مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

قال آندو رافيلوناريفو نائب مفوض عام مدغشقر:سنعرض أمام العالم الفرص الاستثمارية المتاحة لدينا في قطاعات متنوعة.

قالت سيتي هاميسة تابسير مفوض ماليزيا: تتطلع ماليزيا قدماً للمشاركة في هذا اللقاء الهام لمواطني العالم وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز عالم ما بعد الجائحة.

وأشار يوسف رضا مفوض المالديف إلى أن المعرض سيكون أول حدث عالمي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى إثر خروج العالم من تداعيات الجائحة.

قال مصطفى باكوري مفوض المغرب، إن المعرض يكتسب أهمية كبيرة ضمن سياق المرحلة الحالية التي نعيشها جميعاً والتي تتطلب المزيد من التعاون والعمل المشترك.

أشار ميغيل كوستا مكيما مفوض موزمبيق، إلى أن المعرض يعزز صورة دولتنا وسمعتها الإيجابية والتعريف بإمكاناتها وطبيعتها الثرية وقدرتها على مشاركة الخبرات الابتكارية واستقطاب الاستثمارات.

قال ناو موتاكاباو مفوض ميانمار: المعرض فرصة غنية لاستعراض ثقافتنا الثرية والطبيعة الساحرة وتنوع المنتجات الزراعية والفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الأعمال.

أوضح كليتون كيمبتون مفوض نيوزيلندا: نتطلع قدماً للترحيب بجميع الزوار في جناحنا والمشاركة في لقاء العالم تحت قبة ساحة الوصل لصنع المستقبل معاً.

الحدث الأهم

قال داغ أولاف كوبرفيك نائب مفوض النرويج: بالرغم من تداعيات الجائحة ما زلنا متمسكين بطموحاتنا وبات إكسبو أكثر أهمية في ظل الحاجة لإعادة الحالة الطبيعية إلى كافة المجالات بما فيها التجارة والأعمال والابتكارات، وتتزايد أهمية الحدث برأينا نظراً لتزامنه مع احتفالات الذكرى الخمسين لقيام دولة الإمارات، وسيكون أهم حدث على الساحة العالمية على الإطلاق.

أكد إدواردو فيريروس كوبرس، مفوض بيرو، أن المعرض فرصة حيوية لاستعراض تاريخ بلادنا الثري وثقافتها العريقة وما تتمتع به من تنوع بيولوجي ومنتجاتها الواسعة ووجهاتها السياحية الساحرة والمطبخ البيروفي الشهير.

لفت رامون لوبيز مفوض الفلبين إلى أن بلاده ستعرض رحلتها التاريخية منذ 4000 عام والتي تكونت ملامحها عبر السفر والهجرة والتقنية، ونتطلع قدماً للمشاركة في تلاقح الأفكار والاحتفال بالثقافات في إكسبو والتعلم من الآخرين ومشاركة ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا مع العالم.

أفاد أدريان مالينوفسكي مفوض بولندا أن الحدث فرصة لاستعراض تاريخنا بطريقة لم يسبق عرضها من قبل وتعريف العالم ببولندا كبلد عصري يتمتع بكوادر بشرية مبتكرة في التصميم والفنون والتقنية ونريد الانضمام إلى باقي الدول لصنع تاريخ مشترك ونسج حكاية لمستقبل مشترك كي تحكيها الأجيال المقبلة.

قال كيلسو جوديه دي كارفالو مفوض البرتغال:نهدف لمشاركة الجميع بالروح الإنسانية التشاركية والمتنوعة والانخراط في حوار التعاون والتواصل البنّاء، ويشكل المعرض المنصة المثالية لتأكيد القدرة على التفكير والعمل سويةً ومواجهة التحديات العالمية على غرار الجائحة الحالية.

نموذج للابتكار

قال أليكسي جروزديف نائب وزير الصناعة والتجارة ومفوض عام روسيا الاتحادية: لطالما اعتبرت روسيا معارض إكسبو الدولية من ابرز الأحداث الدولية التي تجمع الناس من مختلف أنحاء العالم وعرض أفضل ما توصلت إليه التقنيات الحديثة، ونطمح كي يكون الجناح الروسي في الحدث نموذجاً للابتكار والإبداع.

قال ييف إيرادوكوندا مفوض رواندا:تحرص رواندا على عرض مقوماتها الثقافية والتقنيات المتنوعة وخاصة الحلول المبتكرة التي ساعدتنا في مواجهة انتشار الجائحة.

قال لي هوك إن جي مفوض سنغافورة، إن المعرض فرصة لمشاركة قصتنا في التحول إلى مدينة مستدامة ومأهولة في الطبيعة ومقاومة للتحديات ونتطلع للترحيب بالجميع في جناحنا مع بدء الرحلة التشاركية لجعل العالم مكاناً أفضل للجميع.

تجارب عالمية

قال سليمان مصطفى سفير السودان لدى الدولة ومفوض السودان: يتيح المعرض للسودان القدرة على المواكبة والاستفادة القصوى من التجارب العالمية في مجالات الابتكار والاختراعات ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاستدامة وفي الزراعة والبيئة فضلاً عن الإسهام والتفاعل مع جهود بسط السلام والتعايش السلمي والتنمية المستدامة.

وأشارت نينا إيكستراند نائب مفوض السويد إلى أن المعرض يشكل في 2021 حدثاً يجمع العالم معاً لمناقشة وتحديد سبل بناء وإدارة وتنمية المجتمعات المستقبلية بطرق مستدامة.

قال مانيول سالتشلي مفوض سويسرا:نثق تماماً أنه ستخرج الدول المشاركة من مرحلة الجائحة بشكل أقوى وأكثر تعاوناً ودعماً وستحرص على أن يكون الحدث ناجحاً بجميع المقاييس.

قال محمد عبد الله متونغا سفير تنزانيا لدى الدولة ومفوضها في الحدث: تنظر تنزانيا إلى إكسبو باعتباره فرصة حيوية للتعريف بالثقافة الوطنية والتقنيات الحديثة ونتطلع للقاء العالم ومشاركة الأفكار لعالم أفضل. لفت أجارين باتانبانتشاي مفوض عام تايلند إلى أن المعرض يشكل المنصة الأفضل لبحث النمو المستقبلي واستعراض طموحات تايلند أمام العالم

قالت نغوين فويونغ هووا مفوضة فيتنام، إن المعرض حدث عالمي متكامل يجمع العالم سوية لمناقشة التحديات الرئيسية في عالمنا المعاصر والاحتفال بأفضل ما تقدمه الإنسانية.

تطوير الروابط

لفت كين بونوسامي مفوض موريشيوس إلى أن إكسبو دبي سيكون أهم حدث عالمي خاصة لقطاع الأعمال في مرحلة ما بعد الجائحة، ويشكل فرصة لموريشيوس كي تستعرض مسيرة النجاح الاقتصادي والتعايش السلمي في مجتمعها المتنوّع.

أكد فيكتور هاروتا سفير مولدوفا في الدولة ومفوضها العام في الحدث، أن المعرض فرصة رائعة لتقديم مولدوفا كبلد فخور بتراثه ومتفائل بالمستقبل الابتكاري، ويشكل فرصة لنا من أجل استعراض ثقافتها وعادتها وتقنياتها لملايين الزوار في العالم. قال ألكسندر بوكويلون نائب مفوض موناكو:نطمح للمشاركة بفعالية في الحدث ومشاركة خبراتنا ومهاراتنا وخاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي.

إكسبو دبي يسهم في إنعاش اقتصاد فرنسا

أكد إريك لانكيه، مفوّض فرنسا في إكسبو دبي، ورئيس الشركة الفرنسية للمعارض «كوفريكس»، أن جناح بلاده في الحدث، يلعب دوراً حيوياً في إنعاش اقتصاد فرنسا، وتعزيز الوجود الفرنسي في الأسواق الإماراتية.

وقال في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، إن الحفاظ على وجود قوي وملموس، يُعد جزءاً من استراتيجية الحكومة الفرنسية لإعادة توضيح أهمية وتصميم ورغبة الشركات في بناء مجتمع مستدام للمستقبل الجماعي، لذا، فإن جناح فرنسا، يشكل منصة مهمة لاستعراض خبراتها ومواهبها وابتكاراتها، والتألق جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين.وأكد أن الإمارات أصبحت منفذاً تجارياً رئيساً لفرنسا في الخليج، إذ يوجد أكثر من 600 شركة فرنسية في دبي، بما في ذلك شركات ناشئة وشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، تقدم صورة إيجابية عن الصناعات والابتكارات والخدمات الفرنسية. كما أن المعرض يشكل فرصة مثالية لجميع الفنانين ورجال الأعمال والأكاديميين والشركات والمشاريع الناشئة، والمجتمعات والمؤسسات الفرنسية، للتوسع على المستوى الدولي، وفتح أسواق جديدة، والاستثمار في الإمارات.

وأشار إلى أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية في 2020، بسبب الجائحة، فإن الإمارات تمكّنت من التأقلم مع الوضع، لافتاً إلى أن مشاركة فرنسا في المعرض، تشكل فرصة جديدة وقيّمة، لمواصلة تعزيز هذه العلاقات، والارتقاء بها إلى آفاق جديدة.

وأضاف: يشكل الحدث فرصة ثمينة لفرنسا، من أجل التعبير عن رؤيتها المتعلقة بالتحول البيئي والابتكار لبناء غد أفضل، و أداة لتطوير الأعمال.

واعتبر لانكيه، أن الهدف من وراء إقامة المعرض، هو رفع مستوى الوعي، والعمل على ابتكار حلول لأكبر التحديات التي تواجهها البشرية في وقتنا الحاضر. فقد أصبح شعار المعرض «تواصل العقول وصنع المستقبل»، أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث ستلتقي كل الشعوب معاً، لمدة ستة أشهر، لتبادل الأفكار، واستعراض وتقديم الحلول الملموسة لخدمة البشرية. وفي ظل هذه الأزمة الصحية الحالية، فإن هذا الشعار، لم يعد مجرّد اقتراح، بل أصبح أولوية.

جناح إيطاليا يعيد تشكيل الهندسة المعمارية

رأى المهندس المعماري كارلو راتي الذي ساهم في تصميم الجناح الإيطالي في إكسبو دبي، أن تقييم الحدث لا يرتبط بتصاميم المعالم الهندسية الموجودة في موقعه بل سيتم بناء على دوره ومساهمته في مساعدة العالم على معالجة الظروف غير المتوقعة التي نعيشها، مشيراً إلى أن التركيز يجب أن ينصب على سؤال مفاده هل ستعلن دبي للعالم بداية وضع طبيعي جديد؟وأشار في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إلى أن تصميم جناح إيطاليا يستكشف آفاق إعادة التدوير والاقتصاد الدائري وإعادة تشكيل الهندسة المعمارية، لافتاً إلى أن المكون الأبرز للجناح يتمثل في سقفه المتعرج الذي يضم 3 سفن وصلت إلى دبي وستواصل الإبحار الرمزي بعد انتهاء فعاليات الحدث. كما أن العديد من مواد البناء المستخدمة في إنشاءات الجناح تتميز بالابتكار وتتوافق مع معايير الاقتصاد الدائري.

وقال إن الجناح يمتد على مساحة 3500 متر مربع ويصل ارتفاعه إلى 25 متراً، وتهدف إيطاليا إلى أن يعكس تصميمه مبادئ الاقتصاد الدائري الذي يساهم في الحد من مخلفات البناء، وفي سياق إكسبو دبي، يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال استخدام مواد معاد تدويرها، على غرار أجزاء البلاستيك المرمية في البحار وقشور البرتقال وبقايا القهوة المطحونة، بالإضافة إلى جذور فطريات «مسليوم» التي تتمتع بإمكانات واعدة في قطاع البناء، حيث استخدمناها في السابق كترجبة في بناء «الحديقة الدائرية» في أسبوع ميلانو للتصميم.

10 أهداف

٠١ الترويج السياحي والثقافي

٠٢ استقطاب الاستثمارات

٠٣ بناء شراكات جديدة للأعمال

٠٤ مشاركة الخبرات

٠٥ توسيع العلاقات الدولية

٠٦ تلاقح الأفكار لدفع الابتكار

٠٧ تطوير حلول للتحديات العالمية

٠٨ استشراف المستقبل

٠٩ مواكبة أحدث التقنيات

١٠ فتح أسواق جديدة للصادرات

10 مميزات

٠١ يجمع العالم بروح مفعمة بالأمل والتفاؤل

٠٢ يرسم مستقبلاً أفضل في عصر ما بعد الجائحة

٠٣ إلهام حلول مبتكرة لأصعب تحديات العالم

٠٤ تجسيد للأمل وتأثير الابتكار والخيال البشري

٠٥ إلهام البشرية عبر استضافة أنبغ العقول والأكثر ابتكاراً

٠٦ تسخير القوة الجمعية للبشرية لتغيير العالم للأفضل

٠٧ اكتشاف وجهات نظر جديدة وتغيير طرق التفكير الحالية

٠٨ احتفال فريد بالإبداع والابتكار والإنسانية والثقافات

٠٩ يجسد رؤية لمدينة المستقبل المستدامة

١٠ يرسي معياراً جديداً لاستضافة معارض إكسبو مستقبلاً

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