«سكاي دايف دبي».. مغامرة العمر

المصدر: دبي - عمرو عادل

يعد القفز المظلي من أفضل أنشطة السياحة في دبي، بل يمكن اعتباره مغامرة العمر والذكرى التي لا تنسى أثناء زيارة الإمارة، حيث يمثل الخيار الأفضل لهواة القيام ببعض الأنشطة غير المعتادة والمثيرة في دبي.

وتلبي تجربة «سكاي دايف دبي»، وهو أكبر نادٍ لرياضة القفز بالمظلات في الشرق الأوسط، احتياجات عشاق المغامرات الجديدة، إذا يرحب بهواة القفز المظلات من الطائرة على ارتفاع 13 ألف قدم للاستمتاع بالمناظر الخلابة أثناء التحليق عالياً فوق نخلة جميرا، كما يوفر تجربة القفز جنباً إلى جنب مع مدرب محترف للاستمتاع بتجربة آمنة خالية من الأخطار.

فإذا كانت هذه هي المرّة الأولى بالنسبة لك، فإن القفزة الثنائية هي الخيار الأمثل، حيث سيتم ربطك بإحكام بمدرب القفز خلال فترة القفز، وستختبر التجربة السقوط الحرّ المثيرة للأعصاب بسرعة 120 ميلاً في الساعة، مع الشعور بالطمأنينة لمعرفتك بوجود محترف مسؤول عن التحكّم الكامل.

أما إذا كنت تنوي الإقامة في دبي لفترة من الوقت ويجتاحك الشعور بالمغامرة، لماذا لا تتعلّم كي تقفز بمفردك، حيث تتضمن مدرسة «سكاي دايف دبي» دروساً نظرية ودورة كاملة من ثماني قفزات، مع التعرف على إجراءات السلامة، المعدّات، وضعيّات الجسم أثناء السقوط الحرّ، وفتح المظلّة، وكل ما تحتاج معرفته لتصبح قافزاً ماهراً بالمظلّات.

وإذا كنت لا تزال غير مقتنع بالقفز المظلّي، يمكنك القيام بجولة بالجايروكوبتر بدلاً من ذلك، حيث ستقوم رحلتك الخاصّة بالتحليق بك على ارتفاع شاهق فوق ناطحات السحاب في دبي، بما في ذلك مناطق مثل نخلة جميرا وبرج العرب، لترى مشهداً لا يُنسى للمدينة.

تجربة القفز

تبدأ تجربتك في مركز «سكاي دايف دبي» حيث سيُطلب منك، عند ملء المستندات اللازمة وإجراء فحص طبي موجز يتضمن وزن وقياس مؤشر كتلة الجسم، وقبل نصف ساعة من الرحلة، ستلتقي بالمدرب أو الشريك الترادفي الذي سيطلعك على الرياضة، ويتأكد من جاهزيتك ويزودك بجميع التعليمات اللازمة.

وفي منطقة الصعود إلى الطائرة، سيكون هناك فحص نهائي للمعدات والتقاط صور فوتوغرافية.

وأثناء سفرك إلى ارتفاع الغطس، سيتم استقبالك بمناظر هائلة لدبي وجزر النخيل والمناطق المحيطة بها، ويصل إجمالي زمن الرحلة إلى ارتفاع الغوص هو 20 دقيقة.

وبمجرد وصول الطائرة إلى 13 ألف قدم، سيتم تأمينك لمدربك الخبير بالترادف ومعك مع نشرة الكاميرا، ستخرج من الطائرة وستسقط مجاناً لمدة 60 ثانية تقريباً، وتصل سرعتها إلى 120 ميلاً في الساعة.

وعلى ارتفاع 6 آلاف قدم، سيتم نشر المظلة وعلى مدار الخمس دقائق القادمة، وسوف تنزل برفق إلى الأرض، كل هذا بينما تأخذ بعض المناظر الرائعة حقاً لدبي.

مواقع القفز

وتتم إدارة جميع عمليات القفز بالمظلات في دبي، والتي تختلف تكلفتها حسب المكان والارتفاع، بواسطة «سكاي دايف دبي»، فهناك أكثر من مكان يمكن فيه تجربة القفز من الطائرة في دبي، الأول: «بالم دروب زون» وهي أشهر مناطق الهبوط.

وسيقدم لك القفز بالمظلات في منطقة «بالم دروب زون» إطلالات على جزر النخيل الرائعة وأفق دبي، وتشمل المناظر البارزة التي ستشاهدها من السماء عين دبي وجزيرة نخلة جميرا وفندق أتلانتس وبرج العرب وجزر العالم ودبي مارينا.

أما المكان الثاني في الصحراء قبالة الطريق السريع الذي يؤدي من دبي إلى العين. لا تستضيف منطقة الهبوط الصحراوي توقيتات الدخول الأولى فحسب، بل تضم أيضاً مدرسة حيث يمكنك أن تأخذ دورات تدريبية في طريقك لتصبح لاعب القفز بالمظلات محترفاً، وأثناء القفز بالمظلات في المنطقة الصحراوية، ستقابل بمناظر خلابة لكثبان الصحراء المؤدية إلى أفق دبي.

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