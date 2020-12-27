«الحديريات».. وجهة متفردة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

يعتبر«مشروع الحديريات الترفيهي» أحدث الوجهات السياحية في أبوظبي، وشكل افتتاح المشروع إضافة مهمة لمنظومة المناطق الترفيهية باعتباره وجهة سياحية متفردة تستقطب الزوار والسياح من جميع دول العالم.

تقع جزيرة الحديريات على الساحل الغربي لأبوظبي، وتمتاز بإطلالاتها الساحرة على ساحل العاصمة، حيث تم بناء المشروع الترفيهي وفق أرقى المعايير الدولية، ويضم مجموعة من الواجهات والمرافق الثقافية والسمات البيئية، إلى جانب المشاريع السكنية والترفيهية والتجارية.

ومع افتتاح المشروع تم إطلاق باقة من العروض الرياضية والترفيهية الجديدة المثيرة في الجزيرة جعلت الحديريات إضافة جديدة متميّزة إلى خارطة السياحة الإماراتية.

يضم «مشروع الحديريات الترفيهي» نحو 10 مرافق متنوعة نفذتها «مُدن العقارية»، وهي شركة التطوير العقاري التابعة لشركة «القابضة» «ADQ»، والمُتخصصة في تنمية وتطوير المشاريع العقارية والسياحية والإسكانية في الإمارة، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل.

واتفقت «مدن العقارية» مع 4 شركات لإدارة المرافق الجديدة بالمشروع لتوفير المزيد من الاحترافية في العمل، حيث تم الاتفاق مع شركة موارد للفنادق والضيافة لإدارة «باب النجوم» و«ممشى الحديريات التراثي»، ومع شركة تمنى للمغامرات لإدارة «سيركيت X»، وشركة سابكو الرياضية لإدارة «قرية التحدي»،وشركة أهداف لإدارة «القرية الرياضية 321».

باب النجوم

يتميز «باب النجوم» بعروض ترفيهية خاصة ويوفر لزواره معسكرات التخييم والتخييم الفاخر على بعد 20 دقيقة فقط من قلب مدينة أبوظبي، ويوفر جميع الأذواق، ويقدم منطقة تخييم للعائلات مع خيارات من الخيام العادية لشخصين، إلى الخيام الفاخرة التي تضم 4 و6 أشخاص، وكذلك يوفر خيمة من طابقين، ويستمتع عشاق التخييم بمشاهدة النجوم مع الوصول إلى الشاطئ الخاص، كما يوفر المشروع مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة البدنية والأنشطة الرياضية المتميزة.

ويمتد «ممشى الحديريات التراثي»، على طول الواجهة البحرية، ويوفر للزوار فرصة للاستمتاع مع الطبيعة وسط الأجواء الهادئة. كما يتعرف السياح الأهمية التاريخية والثقافية للجزيرة من خلال اللافتات التعليمية والمجسمات الفنية الممتدة على طول الممشى.

القرية الرياضية 321

ويشتمل «مشروع الحديريات الترفيهي» على «القرية الرياضية 321»، حيث تم بناء القرية وفقاً لأعلى المواصفات وأرقى المعايير الدوليّة،وتجهيزها بملاعب رياضية ومسارات مخصصة للجري ومجموعة من مرافق اللياقة البدنية الداخلية.

ويستمتع زوار المشروع بتجربة تحديات العوائق في «قرية التحدي»، التي تعتبرأكبر موقع دائم للعقبات في دولة الإمارات، حيث تجمع «القرية» بين سباقات مضمار العوائق وقدرة التحمل، مع أحدث التقنيات لتأمين تحدي للقوة البدنية بشكل جديد ومبتكر.

ويشتمل«مشروع الحديريات الترفيهي» على منتزه «مرسانا» على الواجهة البحرية والذي يضم 17 منفذاً للطعام والشراب إضافة إلى حلبة تزلج وحديقة مائية للأطفال ومنطقة مخصّصة للعب، مع إمكانية الوصول السهل إلى الشاطئ العام والصالة الرياضية الخارجية ومسارات الدراجات والمرسى مع الرصيف الخشبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز