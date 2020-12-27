دبي تبحث مع ألمانيا الاستثمار في الرعاية الصحية والتكنولوجيا

المصدر: دبي - البيان

عقدت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، ندوتين عبر الإنترنت (ويبينار)، للتواصل مع المستثمرين والشركاء المحتملين من ألمانيا، وذلك للتعريف بالفرص الاستثمارية في قطاعات استراتيجية، تشمل قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا.

وتماشياً مع استراتيجية التواصل، التي وضعتها مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار لعام 2020، توفر تلك الندوات المتخصصة منصة للمعنيين، تتيح دراسة فرص الاستثمار بدبي في ظل توقف البعثات التجارية الحكومية والقيود المفروضة، بسبب جائحة «كوفيد 19».

وقال إبراهيم أهلي، مدير إدارة ترويج الاستثمار في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: ترتبط ألمانيا والإمارات بشراكة استراتيجية وثيقة للغاية، تقوم على عمق العلاقات الدبلوماسية والتجارية.

ويعدّ قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية من أهم القطاعات التي تدعم استمرار النمو الاقتصادي والاجتماعي بالدولة، فيما يقدمان فرصاً هائلة للشركات والأفراد الراغبين بالاستثمار في هذه القطاعات من ألمانيا. وأضاف: تشكل الندوات منصات مثالية لمناقشة فرص الشراكة والاستثمار، التي تعود بالمنفعة على الجانبين، بحيث يمكننا البقاء على المسار الصحيح للتعافي والنمو الاقتصادي.

عقدت الندوات الافتراضية مع المستثمرين، والتي نظمت بالتعاون مع المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020.

جدير بالذكر أن الإمارات تعدّ أكبر شريك تجاري لألمانيا في المنطقة، إذ تجاوز حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وألمانيا 480 مليار درهم خلال السنوات العشر بين عامي 2010 و2019، فيما بلغ 44.76 مليار درهم في 2019 لتكون ألمانيا تاسع أكبر شريك تجاري للإمارات خلال ذلك العام.

إضافة لذلك، فإن الإمارات هي الوجهة المختارة للعديد من الشركات الألمانية، حيث يقيم في الدولة 14 ألف مواطن ألماني.مكانة

يشار إلى أن دبي عززت مكانتها كونها مدينة للمستقبل لتحقق سعادة كل المعنيين، بينما تبقى بوابة مهمة إلى الأسواق الناشئة في المنطقة تدعمها بنيتها التحتية المتقدمة لتكون مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.

واستعرضت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار مزايا دبي للمستثمرين المحتملين من ألمانيا بدعم من مجموعة من مؤسسات حكومة دبي المعنيّة بكل قطاع.

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